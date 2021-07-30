Финансовую пирамиду разоблачили в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Финансовую пирамиду разоблачили в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Акмолинские полицейские проводят досудебное расследование в отношении 28-летней жительницы Целиноградского района по подозрению в организации финансовой пирамиды. Установлено, что подозреваемая, создав в WhatsApp чат «Касса взаимопомощи», с августа 2019 года по апрель 2021 года руководила финансовой пирамидой и обманным путем завладела деньгами жителей Акмолинской области и других регионов страны.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды могут обратиться в Департамент полиции Акмолинской области или позвонить на «102».
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