Финансовую пирамиду поможет казахстанцам «вычислить» мобильное приложение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансовые мошенники продолжают обманывать граждан. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК заявляет, что с начала 2020 года было выявлено 35 фактов создания финансовых пирамид на территории страны. По данным Министерства внутренних дел РК, только в этом году в Казахстане зарегистрировано свыше 8,3 тысяч интернет-мошенничеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fingramota.kz.

В мобильном приложении «Fingramota Online» Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка создан новый раздел – «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество».

В данном разделе пользователи мобильного приложения могут получить оперативные консультации касательно деятельности компаний, имеющих признаки финансовых пирамид или финансового мошенничества. Также пользователи могут проконсультироваться по деятельности сомнительных организаций, сообщить о мошеннических схемах, с которыми столкнулись, о подозрительных ссылках, аккаунтах в социальных сетях, онлайн-группах и иных фактах мошенничества, в том числе создании финансовых пирамид.

Агентством совместно с правоохранительными и иными государственными органами проводится работа по выявлению организаций, имеющих признаки финансовых пирамид или финансового мошенничества и в названии которых либо в описании их деятельности, используются термины, имеющие отношение к финансовому рынку (депозит, инвестиционная компания, финансовый консультант, акции, ценные бумаги и т.п.). Данные организации не относятся к финансовым организациям, так как не имеют лицензии уполномоченного органа и/или учетной регистрации, соответственно, не подлежат регулированию, контролю и надзору со стороны финрегулятора.

Привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании).

Информация об организациях, имеющих лицензии финрегулятора, размещена на интернет-ресурсе Агентства. Взаимоотношения граждан с организациями, не имеющими лицензии уполномоченного органа, несут в себе значительные финансовые риски .

Мобильное приложение «Fingramota Online» запущено Агентством 25 июня 2020 года в рамках реализации Плана мероприятий по Концепции повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.05.2020 года №338.

Данный мессенджер предназначен для взаимодействия населения с Агентством по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой грамотности.

Посредством мессенджера пользователи в режиме 24/7 могут задать вопросы, касающиеся нарушения их прав как потребителей финансовых услуг, условий использования финансовых продуктов, а также взаимодействия с финансовыми организациями, сообщать о случаях финансового мошенничества и сомнительных организациях, в чьей деятельности усматриваются признаки финансовых пирамид. Таким образом, в мобильном приложении представлено 14 тематических рубрик. Мессенджер доступен для скачивания:

- в App Store: https://apps.apple.com/kz/app/fingramota-online/id1134502211

- в Play Market:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.nationalbank.appeals.

Также доступна web-версия «Fingramota Online», куда можно направлять вопросы и получать ответы с помощью персонального компьютера, а не смартфона.