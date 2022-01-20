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Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Алматинской области

20 Января 2022 19:00
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Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. В настоящее время обратилось более 90 пострадавших лиц. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи территориальный департамент просит пострадавших граждан обратиться по адресу: п. Отеген-батыр ул. Батталханова 11А или связаться по телефону доверия: +7 (727) 251-71-06. Руководитель Кооператива «Елимай-2019» Кизбаев Ербол и его супруга Умирбаева Жазира объявлены в межгосударственный розыск», - сообщила пресс-служба агентства в Telegram .

Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просят сообщить по номерам: 8 (727) 251-71-06; +7-701-228-02-15.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Финансовая пирамида   #Мошенничество  
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