Финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Факт организации финансовой пирамиды под названием «GAP» выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы, позиционируя себя, как потребительский кооператив «GAP», предлагают населению инвестировать свои денежные средства в приобретение недвижимости и автомобиля, путем вступления в производственный кооператив, с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10% от предполагаемой стоимости жилья или авто для постановки в очередь. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе АФМ.

Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.

Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды «GAP» в Костанае и Шымкенте.