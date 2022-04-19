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    10:10, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Факт организации финансовой пирамиды под названием «GAP» выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы, позиционируя себя, как потребительский кооператив «GAP», предлагают населению инвестировать свои денежные средства в приобретение недвижимости и автомобиля, путем вступления в производственный кооператив, с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10% от предполагаемой стоимости жилья или авто для постановки в очередь. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе АФМ.

    Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».

    Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.

    Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды «GAP» в Костанае и Шымкенте.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Криминал Общество Правоохранительные органы Актюбинская область Финансовая пирамида
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