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Финансовую пирамиду через WhatsАpp создала жительница Кокшетау

7 Августа 2021 12:08
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Финансовую пирамиду через WhatsАpp создала жительница Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области установили подозреваемую в мошенничестве. Женщина предлагала инвестировать денежные средства в схему, аналогичную «финансовой пирамиде», посредством WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками управления криминальной полиции раскрыто ранее совершенное преступление по заявлению 59-летней жительницы Кокшетау.

«Женщина сообщила, что знакомая через третьих лиц девушка посредством мессенджера WhatsАpp предложила инвестировать денежные средства в схему, аналогичную «финансовой пирамиде», для получения дохода. По показаниям потерпевшей, злоумышленница обманным путем завладела денежными средствами заявительницы в размере 300 тысяч тенге, которые женщина перевела на банковский счет мошенницы», - отметили в ведомстве.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена подозреваемая. Ею оказалась 32-летняя жительница Кокшетау.

В настоящее время установлен первичный круг потерпевших. Полицейские не исключают, что это неполный список, и просят акмолинцев быть бдительными и не вкладывать свои денежные средства в сомнительные компании.



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#Акмолинская область   #Криминал   #Мошенничество  
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Автор:

Оксана Матасова

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