Финансовый обман: как не попасться на уловки мошенников в сфере инвестиций

Популярная в наше время тема инвестирования в ценные бумаги и акции крупных предприятий, привлекает не только честных предпринимателей, желающих развить свой бизнес, но и мошенников. Играя на природном желании людей быстро разбогатеть, не прикладывая к этому особых усилий, мошенники предлагают высокую прибыль с инвестиции и без труда находят тех, кто мечтая заработать много и сразу, оказываются в финансовой западне. О том, как не попасться на уловки мошенников в сфере инвестиций в интервью агентству Kazinform рассказал шымкентский адвокат Евгений Мещерин.

— Евгений, как давно мошенники обратили свой взор к сфере инвестиций и что этому способствовало?

— Такой вид мошенничества появился относительно недавно, с развитием соцсетей, возможностью создавать информационные сайты, вовлекать путем обмана людей в несуществующие проекты. Интернет-мошенники всегда идут в ногу со временем, создают новые схемы, используют новые технологии. Начиная от так называемых «нигерийских писем», когда вам на электронную почту приходит письмо о том, что в далекой стране скончался ваш родственник миллионер и вы единственный наследник, до использования нейросетей. К слову, сейчас очень популярно использование мошенниками изображения известных людей и имитация их голоса. При помощи специальных программ они обманным путем убеждают вас в том, что эта известная личность предлагает вложиться в ту или иную финансовую пирамиду или в какие-то инвестиции.

— Каков алгоритм действий мошенников, специализирующихся на инвестициях?

— Сначала на ваш номер поступит звонок. Причем, это будет номер одного из мобильных операторов Казахстана. При этом сам мошенник может находиться в другой стране и для дозвона использовать специальные компьютерные программы, позволяющие подменять свой реальный номер на номер оператора любой другой страны. Как только вы ответите на звонок, приятный голос предложит вам пройти небольшой опрос. Вас спросят, знаете ли вы что-либо об инвестициях, если «да», то о каких. Далее поинтересуются, имели ли вы опыт работы на электронных биржах, и иные, подобные вопросы. Затем, если вы не прекратите разговор, вне зависимости от ответа, вам предложат послушать «очень важную информацию об инвестировании в очень выгодные направления» и сообщат, что есть некая компания, которая успешно работает в этой области и может умножить ваши капиталы за короткое время в 2-3 раза.

Если на этой стадии у вас не сработает чувство тревоги, и вы проявите заинтересованность в теме, то далее, вас либо свяжут с представителем этой фирмы, либо порекомендуют зарегистрироваться на ее сайте. После регистрации на сайте этой компании вы подвергнетесь весьма профессиональной обработке. Инвестиционные мошенники, как и все мошенники вообще, — неплохие психологи. Они точно знают, на какую «болевую точку» нужно надавить, чтобы человек начал действовать в выгодном для них направлении. Вам покажут много аудиовизуального материала о работе этой компании, о росте благосостояния ее клиентов, довольные отзывы клиентов, рассказывающих о том, как они жили на маленькую зарплату, а затем вложились в эту компанию и теперь не работают, а путешествуют по миру и наслаждаются жизнью.

Если и тут вы не заподозрите неладное, начнется заключительный этап мошеннической операции, цель которой — добраться до ваших денег. Вам откроют личный кабинет на этом сайте. В нем будут отображаться ваши вложения, мнимый рост процентов, графики, иная яркая и красочная информация. Затем вам направят договор — ведь они честные бизнесмены и работают в рамках договора. Там будет стоять и печать фирмы, и подпись директора, и иные реквизиты договора. Вот только счет для оплаты ваших средств будет не в банке Казахстана. Это будет любой европейский банк или банк юго-восточной Азии.

Вам предложат несколько программ инвестирования, но все они будут примерно одинаковы. Вы вносите определенную сумму и ждете определенное время. Только потом вы можете вывести деньги с процентами обратно на свой счет. И вот, вы вносите условно говоря $1000 США. В своем личном кабинете вы видите, что деньги поступили и начали работать. Доходы растут, графики и диаграммы двигаются и через пару дней вы видите, что у вас уже не $1000, а 1100, а через неделю — 1300.

Все это время ваши новоиспеченные бизнес-партнеры вас не оставляют без присмотра. Вы продолжаете получать кучу интересных и выгодных предложений. И видя эти красивые графики вы вкладываете еще и еще. Вы занимаете деньги в долг, берете без опаски кредиты, уверенные, что все равно останетесь в выгоде, ведь доходы от ваших инвестиций покроют проценты банка. Еще чуть-чуть и из простого учителя или автослесаря вы станете миллионером.

— В какой момент человек понимает, что его обманули?

— Горький финал наступает достаточно быстро. Уже при первой попытке перевести свои деньги полностью или даже частично на свой счет, вас либо заблокируют, либо попытаются на последок еще раз обмануть. Вам скажут, что вывести деньги напрямую с вашего личного кабинета на счет банка Казахстана невозможно. Чтобы это сделать, вам предложат открыть счет в каком-то третьем банке, например, Германии или Швейцарии, а чтобы этот счет заработал, нужно его пополнить некой суммой. Если вы пойдете на поводу мошенников и в этот раз — потеряете последнее.

— Мошенники, предлагающие поучаствовать в прибыльном инвестировании, звонят всем подряд или только определенной категории людей?

— Наверняка известно только то, что эти люди имеют доступ к базам данных телефонных операторов. Где они получают эти данные, трудно сказать, но то, что они могут назвать вас по имени и отчеству уже говорит о том, что как минимум, анкетные данные они знают. Судя по моему опыту, они звонят разным людям, разных социальных слоев. Это могут быть как люди с высшим образованием, так и простые водители такси.

— Что, в первую очередь, должно насторожить человека, которому предлагают поучаствовать в инвестировании?

— Насторожить должно то, что вам неизвестные лица предлагают вложить деньги и получить с этого баснословные проценты. Также то, что с вами не предложат встретиться вживую, не пригласят в свой офис, вы не увидите живых сотрудников. Ну, и третье, что должно насторожить, это то, что вам предложат перевести деньги на счета зарубежных банков.

— Как не попасться на уловки мошенников?

— Чтобы не попасться на подобные уловки, при поступлении таких звонков необходимо отказаться от продолжения общения. Вежливо, но твердо сообщить об отсутствии интереса к этой теме и прервать звонок. Но, если, все же, ваше природное любопытство и желание быстро заработать побороло вашу осторожность, то для начала, хотя бы, проконсультируйтесь с юристами. Постарайтесь узнать, как можно больше о вашем «партнере», поищите отзывы о нем в интернете. Но, имейте в виду, что у данных лиц работа поставлена настолько хорошо, что при вводе в поисковик названия этой компании, вы вначале, скорее всего, увидите массу положительных и восторженных отзывов. Не поленитесь, пролистайте дальше и вы обязательно найдете реакцию и тех, кто пострадал от их мошеннических действий.

— Удается ли вернуть деньги людям, ставшим жертвами инвестиционных мошенников?

— О фактах возврата денег я не слышал. Деньги выводятся за пределы Казахстана и чаще всего их следы исчезают. Более того, в Казахстане нет самих мошенников и все, на что вы можете надеется — это то что вас признают потерпевшим по уголовному делу. На этом все. Да, отдельно следует заметить, что после ваших попыток вернуть деньги, когда вы уже поняли, что стали жертвой мошенников, есть риск попасться на удочку к другим аферистам, которые пообещают вам вернуть утраченное. Они также широко рекламируют себя в сети интернет, социальных сетях, заявляют, что находят и возвращают деньги. Но, как только вы произведете им оплату, они перестанут отвечать на ваши звонки и сообщения.

Пару лет назад ко мне обратился за консультацией мужчина. Он таксист. Оказалось, что мужчина стал жертвой мошенников, которые убедили его вложить деньги в инвестирование строительства морских судов-контейнеровозов в Панаме. Он, не видя своих партнеров, общаясь с ними только по телефону и через свой личный кабинет на их сайте, в общей сложности перевел им более $20 000 США, полученных им в кредит в банке под залог своего дома. За юридической консультацией же обратился только после того, как его попросили открыть счет для вывода денег и пополнить его. Он пополнил, не то на 2000, не то на $3000 США. Денег не увидел, и лишь тогда решил обратиться к адвокату. Сидя у меня, он все еще не хотел верить в то, что его обманули. На мое предложение обратиться в полицию сказал, что подумает и ушел. Чем эта история в итоге закончилась, я не знаю, так как ко мне мужчина больше не обращался.

Не стоит ввязываться в инвестиции по телефону или в интернете без должной осторожности. Это рискованное занятие, которое может грозить вам финансовой катастрофой. Потерянные деньги вы не вернете, а мошенники, скорей всего, останутся безнаказанными.