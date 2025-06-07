Финансовые трудности затормозили строительство новых блоков АЭС «Аккую» в Турции

Ключевой энергетический проект Турции столкнулся с серьезными задержками из-за перебоев в поступлении финансирования. Как оказалось, сумма недополученного проектного капитала достигает примерно $7 млрд.

АЭС «Аккую», расположенная в провинции Мерсин на средиземноморском побережье, строится по уникальной международной модели «строй-владей-эксплуатируй», реализуемой российским госкорпорацией «Росатом». После завершения все четыре реактора суммарной мощностью 4 800 МВт смогут покрывать до 10% потребностей Турции в электроэнергии.

По текущим проектным планам, испытания первого энергоблока должны начаться в конце 2025 или начале 2026 года, а выработка электроэнергии – ориентировочно к середине 2026 года. Однако в условиях ограниченного финансирования управляющая компания Akkuyu Nuclear JSC сосредоточила все ресурсы на завершении первого блока, от которого ожидают будущей выручки для финансирования оставшихся этапов проекта.

Специалисты отмечают, что на первый блок приходится около $5 млрд затрат – включая строительство общей инфраструктуры, таких как центры управления, системы безопасности и коммунальные узлы, необходимые для всех четырех реакторов.

Отдельные обозреватели указывают на фискальный аспект задержек. Российская сторона, возглавляемая «Росатомом», добивается от Турции ряда финансовых льгот, включая освобождение от подоходного налога. Анкара эти требования пока не удовлетворила, что, как полагают эксперты, стало ключевым препятствием для продолжения полноценного финансирования.

Замороженные средства и нарастающие трения могут потребовать вмешательства на высшем уровне – в частности, со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги.

Задержки по остальным блокам ставят под вопрос общие сроки реализации проекта, который должен был стать энергетическим символом турецко-российского сотрудничества. Без дополнительного финансирования и политического согласования будущее АЭС «Аккую» рискует затянуться на неопределенный срок.

Ранее мы писали о том, что на Всемирном саммите по климатическим действиям в столице Азербайджана Баку в рамках 29-й Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Турция подписала инициативу утроения ядерной энергетики.

Позднее сообщалось, что Турция планирует построить 12 атомных реакторов к 2050 году.