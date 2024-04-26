Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенников

Вложить 100 тысяч тенге, а заработать в 20 раз большое – такое предложение может звучать очень заманчиво, если бы не одно «но». За подобными призывами практически всегда прячутся финансовые пирамиды. Несмотря на обилие информации, сотни казахстанцев ежегодно попадаются на крючок финансовым аферистам. Шымкентский адвокат Евгений Мещерин поделился с агентством Kazinform мнением о том, почему этот вид мошенничества так живуч.

— Евгений, что из себя представляет финансовая пирамида и как она работает?

— Финансовая пирамида — это одна из разновидностей мошеннических схем, при которой прибыль одним участникам пирамиды выплачивается из денег, внесенных другими участниками. Для несведущих, финансовая пирамида лишь имитирует деятельность в области какого-либо высокодоходного бизнеса, либо причастность к инвестиционным проектам. Но на самом деле пирамида ничего не зарабатывает. Сегодняшние финпирамиды уже мало напоминают самую известную на всем постсоветском пространстве финансовую пирамиду Сергея Мавроди «МММ». Организаторы современных финансовых ловушек чаще маскируют свои «проекты» под управляющие компании, потребительские кооперативы, букмекерские конторы и инвестиционные компании. Но, принцип их действия остается прежним: человек приходит, приводит за собой других людей, они вносят деньги. Именно из этих средств выплачиваются проценты первому участнику. Последние же вкладчики теряют практически все. И богатеет при такой схеме либо один человек, стоящий во главе пирамиды, либо еще несколько сооснователей.

— Как распознать финансовую пирамиду и не попасться на уловки мошенников?

— Распознать ее достаточно просто: если вам предлагают вложение средств под гарантию их стремительного роста. Проще говоря, если вам обещают один ваш тенге приумножить до ста за пару месяцев или даже год, и если обещанные проценты превышают банковские, то это, скорей всего, финансовая пирамида. Почти никакая законная деятельность не может обеспечить такой доход. Поэтому от таких предложений лучше отказаться. В противном случае, вы не только не получите доход, но и, скорее всего, лишитесь тех денег, что вложили.

— Как долго может действовать финпирамида и от чего зависит срок ее жизни?

— Это вопрос сложный. Пирамида может действовать достаточно продолжительное время, пока у нее, как и любой пирамиды, не возникнут проблемы с выплатами. Это приведет к появлению заявлений от вкладчиков и привлечёт внимание правоохранительных органов. Либо государственные органы сами могут заинтересоваться деятельностью этой фирмы, усмотрев в ней признаки финансовой пирамиды. Тогда это послужит началом уголовного разбирательства, что и станет началом конца пирамиды.

— Есть ли у обманутых вкладчиков шансы вернуть свои деньги?

— Не всегда, но есть. Это зависит от того, куда руководство этой пирамиды вкладывает полученные от вкладчиков деньги. Если орган следствия найдет имущество, приобретенное на эти средства, сами деньги, будь то в банках или спрятанные наличные — то вернуть часть средств может и получится. Но если денежные средства выведены за пределы Казахстана, то, скорее всего, вкладчикам со своими деньгами придется попрощаться.

— С какого времени в РК запрещена деятельность финпирамид? Какое наказание грозит организаторам?

— В уголовном кодексе РК есть статья 217 «Создание и руководство финансовой или инвестиционной пирамидой». Данная статья появилась в нашем новом уголовном кодексе в 2014 году, с момента его принятия. До этого времени подобные действия квалифицировались как мошенничество. Но из-за быстрого роста финансовых пирамид, законодателям пришлось дать преступлениям с ними связанным отдельную квалификацию. В действующем Уголовном кодексе статья 217 содержит в себе три части, применяемые в зависимости от квалификации преступления. Минимальное наказание в виде лишения свободы — пять лет, максимальное наказание — 12. При этом имеются дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Так же некоторые части этой статьи предусматривают наказания не связанные с лишением свободы.

— Доводилось ли вам оказывать юридическую помощь людям, пострадавшим от действия финансовых пирамид?

— Да, такой опыт есть, но деталей тех дел, которыми занимался, я раскрывать не могу. Могу лишь сказать, что суммы вкладов потерпевших в разных делах разнятся, в зависимости от активности пирамиды — от сотен тысяч до десятков миллионов тенге. Все зависит от того, насколько обширна деятельность организаторов той или иной пирамиды на территории страны. Это могут быть небольшие ТОО или ИП работающие в одном регионе. Или же пирамиды, осуществляющие свою деятельность по всей территории страны.

— Удалось ли этим людям вернуть деньги?

— Возврат денег очень сложен. Это происходит либо путем частичного погашения со стороны руководства пирамиды, чтобы уменьшить количество потерпевших и получить так называемые «смягчающие обстоятельства» при вынесении приговора суда, или же путем конфискации имущества этих осужденных инициаторов мошеннической схемы, если такое имущество имеется. Наказание для организаторов финансовых пирами, как правило, связано с лишением свободы.

— Без малого 30 лет прошло с момента разоблачения АО «МММ», когда жители постсоветсткого пространства узнали о том, что такое финансовая пирамида, но и сегодня немало тех, кто готов вкладываться в сомнительные проекты, в расчете на быстрый заработок. Как по-вашему, почему этот вид мошенничества так живуч?