РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Финансовые нарушения в отрасли спорта выявили в СКО

    госуслуги
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области провели государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных по отдельным направлениям в сфере спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации ревизионной комиссии, общая сумма установленных финансовых нарушений составила 2,5 млн тенге. Выявили аудиторы 35 нарушений порядка выполнения процедур.

    - Объектами аудита допущены нарушения по выплате заработной платы, надбавок, командировочных расходов, списанию горюче-смазочных материалов, законодательства о государственных закупках, бухгалтерском учете и финансовой отчетности и другие. Привлечены к дисциплинарной ответственности восемь должностных лиц объектов государственного аудита. Для принятия мер 72 материала с признаками административных правонарушений направлены в департамент внутреннего государственного аудита, - сообщили в ревизионной комиссии.

    К административной ответственности уже привлечены пять должностных лиц на общую сумму штрафа около 1 млн тенге.

    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Регионы Борьба с преступностью Криминал
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!