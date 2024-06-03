Финансовые нарушения в отрасли спорта выявили в СКО

В Северо-Казахстанской области провели государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных по отдельным направлениям в сфере спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ревизионной комиссии, общая сумма установленных финансовых нарушений составила 2,5 млн тенге. Выявили аудиторы 35 нарушений порядка выполнения процедур.

- Объектами аудита допущены нарушения по выплате заработной платы, надбавок, командировочных расходов, списанию горюче-смазочных материалов, законодательства о государственных закупках, бухгалтерском учете и финансовой отчетности и другие. Привлечены к дисциплинарной ответственности восемь должностных лиц объектов государственного аудита. Для принятия мер 72 материала с признаками административных правонарушений направлены в департамент внутреннего государственного аудита, - сообщили в ревизионной комиссии.

К административной ответственности уже привлечены пять должностных лиц на общую сумму штрафа около 1 млн тенге.