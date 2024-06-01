Финансовые нарушения на 87,7 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата РК

По результатам аудиторского мероприятия, проведенного Высшей аудиторской палатой РК, установлены финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков. Об этом передает агентство Kazinform ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании Высшей аудиторской палаты рассмотрены итоги государственного аудита консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета (КФО РБ) за 2023 год.

- Основная цель КФО РБ – объективно и достоверно отражать активы, обязательства, доходы и расходы государства на республиканском уровне. За 2023 год она составлена на основании отчетности 39 администраторов бюджетных программ. Согласно представленным данным, совокупный размер активов республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года составил 25,5 трлн тенге с ростом на 7%. В течение последних 5 лет наблюдается ежегодное превышение расходов над доходами республиканского бюджета, что закономерно приводит к снижению накопленного финансового результата, - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем по результатам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на сумму 87,7 млрд тенге, неэффективное использование активов на 26,3 млн тенге, а также 25 процедурных нарушений и 17 системных недостатков.

- При этом КФО РБ за 2023 год не дает полного представления о финансовом положении и результатах финансовой деятельности государства на республиканском уровне. Так, по итогам 2023 года чистые активы составили минус 4,2 трлн тенге. Это в первую очередь обусловлено необъективным (по себестоимости) отражением следующих финансовых показателей: инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора; бюджетные кредиты, выдаваемые субъектам квазигосударственного сектора; финансовые обязательства (государственный долг). В случае объективного отражения только трех вышеуказанных элементов чистые активы по состоянию на 1 января 2024 года имели бы не отрицательное (минус 4,2 трлн тенге), а положительное значение и оценочно составляли бы 12,7 трлн тенге, - отметили в палате.

Кроме того, в КФО РБ за 2023 год продолжают находить отражение активы, не соответствующие критериям признания, такие как:

🔘налоговая задолженность налогоплательщиков, объявленных банкротами;

🔘задолженность, в отношении которой органами госдоходов приняты все меры принудительного взыскания;

🔘задолженность получателей государственных гарантий, не исполнивших свои обязательства в рамках договоров займа.

- Наряду с этим результаты аудита показали, что множество пригодных к эксплуатации и используемых основных средств учитываются по нулевой стоимости, что не соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). Так в КФО РБ по нулевой стоимости отражаются: 105 участков автомобильных дорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии; около 14 тысяч зданий, используемых в деятельности государственных учреждений. Принимая во внимание установленные нарушения и наличие системных недостатков, в соответствии со статьей 23 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» в отношении КФО РБ за 2023 год Высшей аудиторской палатой выражено мнение с оговоркой, - сообщили в ведомстве.

По итогам заседания ВАП рекомендованы изменения в действующие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение более достоверного представления отдельных категорий активов и обязательств в соответствии с МСФООС.