Финансовые нарушения на 72 млрд тенге установили в Казахстане

454 аудиторских мероприятия проведено в 2023 году. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За отчетный период проведено 454 аудиторских мероприятия. Установлены финансовые нарушения на сумму 72 млрд тенге. Путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет, погашения и отражения по учету из общей суммы финансовых нарушений устранены нарушения на 46 млрд тенге, — сказал Даурен Темирбеков в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе.

Вице-министр добавил, что камеральным контролем охвачены 670 тыс процедур государственных закупок на общую сумму 2 187 млрд тенге бюджетных средств.

По итогам проверок установлены нарушения по 3 900 процедурам на 31 млрд тенге, вся сумма нарушений устранена путем пересмотра и отмены торгов.

— При рассмотрении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2022 год Высшей аудиторской палатой и депутатами Парламента были даны 29 рекомендаций, выполнены пять мероприятий, — проинформировал Даурен Темирбеков.

Так, поданным ведомства, был расширен перечень показателей рейтинга качества жизни с 62 до 110 показателей, рассмотрены 26 городов (с учетом шести крупных моногородов). Наряду со статистическими данными используются и данные социологического обследования. Опрошены более двух тысяч человек, оценивались различные сферы жизнедеятельности городов.

Показатель «налоговый разрыв» включен в состав аналитического отчета о налоговых расходах, который формируется ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете, и используется для анализа налоговой политики и эффективности собираемости налогов.

Формирование бюджета осуществляется на основании приоритетных целей, установленных документами Системы государственного планирования. Лимиты госорганов определяются на основе расчета финансовой потребности для достижения этих целей.

Проведен анализ управления долгом. Рост правительственного долга складывается за счет ежегодного формирования и исполнения республиканского бюджета с дефицитом.

— Основная доля приходится на внутренний долг, доля внешнего долга постепенно снижается — на уровне 30%. Рост долга МИО — за счет выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. Определены будущие риски принятия обязательств, а также источники погашения долга, — заявил Даурен Темирбеков.

Согласно озвученным данным, с учетом возможностей бюджета и приоритезации определены для реализации три Нацпроекта — «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения», «Доступный интернет». Остальные девять Нацпроектов поставлены на утрату.

24 рекомендации находятся на исполнении, 20 из них требуют изменений НПА (17 в БК и НК, 3 другие).