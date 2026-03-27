Финансовые нарушения на 51 млрд тенге выявлены в Костанайской области

Как следует из аудиторского заключения, в области отмечается рост валового регионального продукта. Однако показатели социально-экономического развития улучшаются неустойчиво.

На уровне исполнительных органов имеются системные пробелы в управлении и планировании.

Доходы местного бюджета за 2020–2024 годы выросли на 75%, при этом доля собственных доходов увеличилась всего на 7% — с 29% до 36,1%. Установлено, что при исполнении бюджета допущен факт привлечения заимствований в объеме 30 млрд тенге при наличии 19 млрд тенге неиспользованных свободных остатков. Это указывает на несогласованность между планированием расходов и долговой нагрузкой.

Сохраняется низкая динамика притока прямых иностранных инвестиций. Шесть из восьми инвестпроектов стоимостью 188 млрд тенге, которые планировалось запустить в 2025 году, не введены в эксплуатацию.

Отмечаются недостатки при исполнении Программы развития области. В 2022–2024 годах из плана мероприятий по ее реализации ежегодно исключалось от 12 до 164 бюджетных инвестиционных проектов.

В ходе реализации ряда инфраструктурных проектов допущены системные нарушения, связанные с некачественной разработкой проектно-сметной документации. В результате некоторые объекты либо не могут быть введены в эксплуатацию, либо требуют корректировок уже на стадии строительства.

Несмотря на господдержку 352 субъектов предпринимательства на сумму 11 млрд тенге, 179 из них прекратили деятельность, а еще 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест. Это говорит о недостаточном уровне мониторинга и оценки эффективности оказываемых мер.

Зафиксированы признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого частного бизнеса, что нарушает принципы конкуренции и снижает эффективность СПК. По мнению аудиторов, в регионе отсутствует должный контроль за качеством выполнения дорожно-строительных работ.

В ходе осмотра на 12 объектах выявлены различные дефекты: просадки и места разрушения асфальтобетонного покрытия. В том числе там, где ранее уже были выполнены работы. Агропромышленный комплекс остается ключевой отраслью региона. Однако, несмотря на ежегодное выделение господдержки, ее развитие характеризуется нестабильностью.

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства с 2022 года показывает снижение, поголовье животных сократилось, а количество ликвидированных сельхозпредприятий выросло.

В области госзакупок установлены нарушения на 12 млрд тенге. В их числе допуск и признание победителей, не соответствующих требованиям конкурсной документации, применение «особого порядка» закупок путем необоснованного присвоения пометки «Для служебного пользования», а также закуп из одного источника под предлогом ЧС.

По проектам строительства врачебных амбулаторий завышение стоимости медицинского оборудования составило порядка 200 млн тенге. При этом отдельные позиции фактически приобретались в 18-46 раз дешевле, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией.

Цены на отдельные виды оборудования формировались на основании прайс-листов компании, признанной банкротом.

В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств — на 50 млрд тенге. Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административного производства.