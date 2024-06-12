Финансовые нарушения на 29 млрд тенге выявили в транспортной сфере

Решение накопленных десятилетиями проблем в сфере транспортной инфраструктуры преимущественно сводится к латанию дыр. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

— Главой государства поставлена стратегическая задача — сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Также в своем Послании народу Президент поручил сформировать прочный промышленный каркас страны, обеспечив ее экономическую самодостаточность, — сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматривался вопрос эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта.

При этом, по его словам, согласно международному опыту, прирост промышленного производства на 1% потребует роста объемов перевозок на 2%. Поэтому очень важно иметь качественную, готовую к таким нагрузкам транспортную инфраструктуру, отвечающую современным вызовам и требованиям.

— Транспортная инфраструктура — это не только про дороги и железнодорожные пути. Это целый технологический комплекс объектов. Решение накопленных десятилетиями проблем преимущественно сводится к латанию дыр, — заявил Алихан Смаилов

Глава ВАП также сообщил, что аудит проведен на 23 объектах с охватом 3 трлн тенге. По результатам выявлены финансовые нарушения на 29 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств — на 168 млрд тенге. Экономические потери и упущенная выгода составили 307 млрд тенге. 5 материалов переданы в правоохранительные органы. 117 материалов направлены для привлечения к административной ответственности.