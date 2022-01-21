Финансовая система и инфраструктура финрынка работают в штатном режиме – глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня финансовая система и инфраструктура финансового рынка работают в штатном режиме и оказывают весь спектр услуг. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В рамках ваших срочных поручений в условиях режима ЧП финансовая система в короткие сроки была приведена в штатный режим работы, начиная с 7 января текущкго года были поэтапно восстановлены основные банковские и другие финансовые сервисы для населения», - сказал Ерболат Досаев в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса.

Было отмечено, что с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный Банк в дополнение к стандартным инструментам провел операции по предоставлению ликвидности через операции «репо» и «своп» на Казахстанской фондовой бирже. После стабилизации ситуации 18 января использование специнструментов по предоставлению ликвидности было прекращено.

Национальным Банком обеспечивалось бесперебойное подкрепление рынка наличной иностранной и национальной валютой, все запросы банков второго уровня были удовлетворены в полном объеме. 12 января возобновлены полноценные торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и обеспечено проведение международных платежей и переводов.

«На сегодня финансовая система и инфраструктура финансового рынка работают в штатном режиме и оказывают весь спектр услуг», - заверил Ерболат Досаев.