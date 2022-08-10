10 Августа 2022 15:52

Финансовая пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в столице РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «MMK Investment», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от $50.

Также привлекая вкладчиков дополнительными % за каждого приведенного клиента.

Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась «в цифровом виде», без составления договора.

Незаконная деятельность «MMK Investment» рекламировалась через социальные сети.

В отношении организатора финансовой пирамиды «MMK Investment» избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

«АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.