Финансовая грамотность поможет казахстанцам правильно управлять своими деньгами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Быть финансово грамотным сейчас не просто модная тенденция, а необходимость. Новые технологии обмана появляются ежедневно. Правоохранители отмечают резкий рост случаев финансового мошенничества в Казахстане за последние два года. О том, как не стать жертвой злоумышленников и научиться правильно управлять своими деньгам, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

От финансового мошенничества казахстанцы пострадали на миллиарды тенге

В условиях динамичного развития финансовых услуг, перехода продуктов в онлайн-формат и роста уровня мошенничества в этой сфере, современному человеку просто необходимо быть финансово грамотным.

Политолог Данияр Ашимбаев в своем телеграмм-канале поделился наблюдениями о текущем уровне финансовой грамотности казахстанцев.

«В последнее время идёт множество сообщений о росте преступлений, связанных с мошенничеством, финансовыми пирамидами. Растёт число судов и скандалов, связанных с кредитами и действиями коллекторов. Минтруда практически ежедневно опровергает слухи и фейки о различных несуществующих пособиях и льготах. В то же время по многим вопросам население элементарно показывает незнание собственных прав и обязанностей, возможностей по различным госпрограммам. О чем все это говорит? А говорит это о крайне низким уровне правовой и финансовой грамотности, на которые накладываются отсутствие правовой культуры и высокий уровень социального иждивенчества. Это проблема комплексная и должна быть постоянно в центре внимания всей государственной машины», - отметил политолог.

Большинство случаев финансового мошенничества совершается в интернете. Это связано с развитием цифровизации и переходом многих граждан в онлайн.

По данным МВД РК, за 10 месяцев 2021 года количество зарегистрированных фактов интернет-мошенничества в Казахстане составило 17,8 тыс. Это почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество интернет-мошенничеств зарегистрировано в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

В целом, правоохранители отмечают, что за последние пять лет число зарегистрированных интернет-мошенничеств в стране выросло более чем в 10 раз — с 2 тыс. в 2017 году до 21 тыс. по итогам 2021 года.

Что касается финансовых пирамид, то ущерб казахстанцев от них значительный. По данным на февраль 2022 года, более 31 тыс. граждан стали жертвами финансовых пирамид на сумму более 54 млрд тенге. При этом с начала года пострадавшим от пирамид удалось вернуть только 47 млн тенге.

Ниже представлены самые распространенные способы кибермошенничества по итогам 2021 года.

Активизация мошенников наблюдалась в сфере онлайн-торговли на популярных сайтах и в социальных сетях. Злоумышленники придумывали различные схемы, чтобы завладеть персональными и платежными данными казахстанцев. Финансовые пирамиды также перешли в онлайн. Их основатели привлекали доверчивых пользователей под предлогом вложения денег в якобы высокодоходные проекты. По данным правоохранительных органов, в большинстве случаев рост хищений путем обмана обусловлен слабой осведомленностью граждан о новых способах мошенничества и желанием заработать легкие деньги с минимальными затратами.

МВД проводит работу по предотвращению деятельности финансовых мошенников. Было усилено кадровое и техническое обеспечение подразделений МВД по противодействию киберпреступности. Например,

была усилена идентификация граждан при выдаче микрозаймов, которая проводится сейчас одним из трех способов: посредством ЭЦП, сверки биометрических параметров и посредством двухфакторной проверки персональных данных и изображения лица в режиме реального времени.

А в апреле текущего года депутаты Парламента инициировали законопроект об ответственности за рекламу финпирамид. Документ должны принять до конца июня.

В результате за три месяца 2022 года количество кибермошенничеств снизилось на 34%. Однако, в МВД продолжают напоминать о том, что новые схемы обмана появляются регулярно и не стоит терять бдительность, а также стоит работать над своей осведомленностью в финансовой сфере.

Финансовые пирамиды можно распознать по нескольким признакам

Работа по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам в стране на постоянной основе с 2020 года проводится Агентством по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР. Для этого создана Межведомственная рабочая группа МВРГ, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры, РК Национального Банка Казахстана, МВД РК, Агентства РК по финансовому мониторингу, а также Министерства информации и общественного развития РК. Это коллегиальный орган, деятельность которого в первую очередь направлена на выработку эффективных мер по выявлению финансовых пирамид и прекращению их деятельности.

В 2021 году МВРГ был утвержден перечень признаков финансовых пирамид, содержащий 39 основных критериев недобросовестной практики поведения. В первую очередь, это обещание высокой доходности, значительно превышающей аналогичные рыночные показатели; организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников; отсутствие доходов у компании, а также необходимых лицензий и разрешений; использование в наименовании проектов словосочетаний или символики, делающих их схожими с известными публичными компаниями, брендами.

К слову, с прошлого года на сайте финрегулятора www.gov.kz был размещен и актуализируется на постоянной основе список организаций, имеющих признаки финансовых пирамид и нелицензированной деятельности. В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников.

Кроме того, АРРФР проводит информационно-разъяснительную работу. На едином обучающем сайте по финансовой грамотности www.fingramota.kz в разделе «Осторожно, мошенники» и в соцсетях Агентства на регулярной основе публикуются материалы по теме противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам.

Специалисты Агентства рекомендуют всегда быть на чеку. Они дают следующие рекомендации: никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте незнакомые приложения из неизвестных источников. Не заполняйте анкеты и не оставляйте свои контакты на сайтах, которые могут быть фишинговыми. Важно держать в сохранности свои персональные данные. Никому и ни при каких обстоятельствах не давайте свои пароли к электронной почте, аккаунтам в соцсетях, полные реквизиты карты.

Что касается современных финансовых, или как их еще называют, инвестиционных пирамид, то их создатели тщательно маскируют свои «организации». Можно выделить несколько видов финансовых пирамид в зависимости от направлений их деятельности:

1. Инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты.

Компании или группа компаний привлекают граждан в якобы инвестиционные проекты. Вас должно насторожить необходимость постоянного вложения крупных сумм денег и обещания более высокого дохода после мнимого запуска проекта. Клиентов таких проектов заманивают еще бонусами в виде туристических путевок и различных розыгрышей. Как правило, компании ведут в социальных сетях агрессивную и массовую рекламную кампанию с приглашением в онлайн-чаты, группы и каналы.

2. Помощь в накоплении денег на покупку недвижимого имущества, автомобиля и другого дорогостоящего имущества.

Такой способ требует внести небольшой денежный взнос в так называемую накопительную программу, по окончании которой обещают высокую доходность. К примеру, участник вкладывает N-ую сумму на срок 6 месяцев, по истечении которых ему обещают вознаграждение в размере от 200% и выше. На сумму вознаграждения, как правило, может влиять количество приглашенных участников и сумма их вложений.

3. Членство в эксклюзивном клубе.

Каждый человек мечтает принадлежать к эксклюзивному сообществу, этим и пользуются создатели таких клубов. Они предлагают круизы, путевки, обучение по созданию и продвижению бизнеса, маркетингу, обучение астрономии, психологии, нумерологии и другое. Участнику необходимо привлекать других участников и (или) осуществить вступительный взнос в течение определенного срока, в зависимости от программ. Как правило обучение либо вообще не проводится, либо первое обучение вступительное, а последующие требуют дополнительных вложений.

4. Приобретение недвижимости или автомобиля.

Мошенники очень умело создают финансовую пирамиду в форме потребительского кооператива. Мошенники тем самым предлагают альтернативу простой ипотеке. Как это работает: финансовые пирамиды предлагают своим членам льготные условия по оплате первоначального взноса для покупки недвижимости/автомобиля, в случае привлечения других участников. Чем больше участников приглашает клиент, тем лучшие условия по займу предлагает ему кооператив. В результате участник кооператива остается и без денег, и без недвижимости или автомобиля.

Наибольшая активность мошенников наблюдается в социальных сетях, где распространяются посты и размещаются ссылки на фейковые сайты якобы казахстанских банков и предприятий из разных секторов экономики. Для привлечения максимального количества граждан организаторы финпирамид используют имена и фото известных блогеров, селебрити. Злоумышленники на своих фейковых сайтах создают имитацию инвестиционной деятельности, завлекая людей обещаниями помочь быстро и много заработать с помощью различных финансовых инструментов, даже могут направить потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики. Но в итоге пирамидостроители, заполучив средства вкладчиков, исчезают, а горе-инвесторы остаются не только без обещанного дохода, но и без своего стартового капитала.

Единственный способ не попасться на их уловки, полностью игнорировать такие лжеорганизации

Специалисты рекомендуют, если вам предлагают принять участие в вышеописанных проектах, то:

1. Изучите информацию о владельцах и руководстве компании и достоверность предоставляемой ею информации. Помните, что все финансовые организации должны иметь лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

2.Насторожитесь, если вам обещают высокую гарантированную доходность инвестиций. Призывная реклама – это не повод, чтобы вложиться под высокий процент, а повод усомниться в исполнении обещаний.

3. Обратите внимание на то, каким образом компания принимает деньги. Сомнительные компании, как правило, принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет - платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности.

В случае, если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, незамедлительно обратитесь с заявлением в правоохранительные органы и в департаменты экономических расследований по месту жительства. Также о финансовых пирамидах вы можете сообщить в АРРФР через мобильное приложение «Fingramota Online» или Call-центр по номерам: 1459, +7 727 237 1000.

Напомним, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность – за создание и (или) руководство деятельностью финансовой пирамиды и административная – за производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Как повышается уровень финансовой грамотности населения

Для противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам нужно повышать уровень финансовой грамотности населения, причем на государственном уровне. Ведь от этого зависит благосостояние населения. Разберемся, какая работа проводится в этом направлении.

АРРФР разработало и утвердило на правительственном уровне Концепцию повышения финансовой грамотности населения на 2020–2024 годы. Одно из мероприятий данной Концепции – проведение ежегодного социологического исследования уровня финансовой грамотности наших граждан.

В исследовании за 2021 год приняли участие 10 тыс. респондентов, из которых 58,8% женщин и 41,2% мужчин со всех регионов страны и городов республиканского значения в возрасте от 18 до 63 лет и старше.

Методология расчета индекса финансовой грамотности, которая была использована в исследовании, учитывает параметры Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) и включает в себя анализ трех показателей:

- управление собственными финансовыми средствами;

- умение использовать финансовые услуги;

- уровень информированности населения о финансовой системе.

В результате итоговый индекс финансовой грамотности населения Казахстана в 2021 году составил 39,52%, увеличившись на 0,45 пунктов по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году данный показатель был на уровне 39,07%).

При этом наиболее высокий уровень зафиксирован у показателя «Управление собственными финансовыми средствами» – 42,57%; наименьший – «Информированность о финансовой системе» – 35,45%. Тем не менее, за год данный показатель вырос более чем на 16 пунктов (в 2020 году он составил 19,3%). Показатель «Умение использовать финансовые услуги» составил 40,56%.

Навыки управления собственными деньгами

Как показало исследование, почти половина опрошенных ведет семейный или личный бюджет и внимательно следит за своими тратами – 44,8%, не делают этого только 1,6% респондентов. У 42,8% казахстанцев имеется личный бюджет, а треть 29,9% опрошенных ведут совместный бюджет с супругом (супругой). Большинство участников анкетирования 46,3% указали, что тщательно взвешивают, могут ли они позволить себе покупку или нет, не делают такой оценки 0,6%.

Делают регулярные накопления 36,4% опрошенных, а 37,9% откладывают некоторую сумму денег по мере возможности. Привычка планировать траты имеется у 36,04% респондентов, 37,1% иногда стараются это делать, а 2,2% не делают этого никогда.

39,08% респондентов отметили, что иногда готовы рисковать, вкладывая деньги в различные финансовые инструменты, например, в ценные бумаги, совсем не готовы это делать – 18,4%.

Какие финансовые услуги популярны у казахстанцев

Наиболее высокие уровни по данному показателю отмечаются в городах Нур-Султан и Алматы, а также Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Наименьшие – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях.

Ниже представлены данные о популярности финансовых продуктов среди казахстанцев. Особую популярность для населения, в период пандемии Covid-19, приобрели услуги банка, связанные с предоставлением интернет и мобильного банкинга. В ходе решения задач по финансовой грамотности, размещенных в опроснике, правильные ответы предоставила почти треть респондентов. Это говорит о том, что опрошенные разбирались в сложных условиях финансовых услуг и продуктов.

Но, тем не менее, есть доля респондентов, не разбирающаяся в профессиональной экономической терминологии и в условиях, предлагаемых банками и другими финансовыми организациями. Это пенсионеры, студенты и домохозяйки.

В целом, исследование показало, что некоторые респонденты хоть и плохо знакомы с дифференцированным набором финансовых услуг, но при этом они стали детальнее подходить к процессу выбора финансовой услуги, внимательно изучать договор.

Так, 44,9% опрошенных, по их словам, всегда подписывают договор только после его прочтения и прояснения всех деталей, задают дополнительные вопросы менеджерам и изучают условия, а 21,8% респондентов подписывают без вопросов, поскольку им сложно во всем этом разобраться.

С чего начинать повышение собственной финансовой грамотности

Быть финансово грамотным – это не только уметь распознавать финансовое мошенничество и финпирамиды, но также знать, как вести бюджет, контролировать свои доходы и расходы, делать и приумножать накопления, правильно выбирать финансовые продукты, разумно подходить к вопросу оформления кредитов, отмечает начальник управления повышения финансовой грамотности АРРФР Сауле Ынтыкбаева.

«В первую очередь, нужно изменить свое отношение к деньгам, научиться разумно ими распоряжаться. Для этого нужно ежедневно вести бюджет и иметь финансовый план. Записывая свои доходы и расходы, вы удивитесь, сколько денег уходит впустую. Еще одна полезная финансовая привычка – откладывать деньги с каждого полученного дохода. От форс-мажорных обстоятельств никто не убережен, поэтому создавайте и регулярно пополняйте свою финансовую подушку безопасности. Ее размер должен быть как минимум в размере шести ваших окладов. Эти деньги вы можете хранить на депозите», – дает рекомендации Сауле Ынтыкбаева.

По ее словам, финансовая безопасность помогает чувствовать себя защищено в сложных жизненных обстоятельствах и не влезать в долги. «Будьте осторожны с кредитами. Это удобный, на первый взгляд, финансовый инструмент, но если им неправильно воспользоваться, то можно быстро скатиться в долговую яму. Любой кредит – это большая ответственность!», – предупреждает эксперт. Она также советует внимательно подходить к вопросу изучения условий кредитного договора перед его оформлением.

«После того, как вы создали накопления, вы можете начать инвестировать. Но на эти цели у вас должны быть свободные средства и не с личного резервного фонда, то есть финансовой подушки безопасности. Нужно тщательно изучить инвестиционные инструменты, которыми вы собираетесь воспользоваться. Это могут быть акции, облигации, ПИФы, накопительное страхование и другое. За счет долгосрочного вложения капитала вы можете создать пассивный доход. Однако не забывайте о рисках. Чем выше доходность у инвестиционного инструмента, тем выше риск потерять все деньги. И ни в коем случае не верьте обещаниям различных «специалистов», которые гарантируют вам получение высокой доходности при инвестировании в тот или иной проект. Это мошенники!» – резюмирует С.Ынтыкбаева.

Правильное отношение к деньгам нужно воспитывать с детства

Зачастую люди начинают искать информацию по финансовой грамотности только после того, как в их жизни появляются денежные трудности, к примеру, с исполнением своих кредитных обязательств, или когда столкнулись с финансовыми мошенниками. Наиболее подвержены к уловкам финансовых мошенников такие группы населения, как дети, студенты, пенсионеры, жители отдаленных сел и районов. В силу своей доверчивости они часто ведутся на уловки мошенников и их легче вовлечь в сети финансовых пирамид.

Поэтому многие эксперты считают, что правильное отношение к деньгам можно и лучше начинать уже с юных лет.

«Молодое поколение наиболее уязвимо к финансовому мошенничеству. Современные дети технологически подкованы и много времени проводят в интернете, могут попасть на уловки интернет-мошенников, кибермошенников, финансовых пирамид. Недостаток знаний и практических навыков может привести к опрометчивым поступкам. Сегодня – это дети, а завтра – это наши будущие бизнесмены. Чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо готовить людей к реальной жизни и воспитывать правильное отношение к деньгам еще в юном возрасте», - пояснила Сауле Ынтыкбаева.

Она отметила, что Агентство на системной основе проводит обучающие мероприятия. В этому году акцент сделан на молодежь.

«Мы проводим различные обучающие мероприятия для всех целевых аудиторий – лекции, вебинары, тренинги. Акценты всегда делаем на обучение подрастающего поколения. С 2020 года мы также выпускаем детские приложения – они публикуются в разделе на сайте Fingramota «Детские приложения», видеоролики обучающие и программы на популярных видеохостингах – они в разделе «Мультимедиа»», - сказала спикер.

По мнению экспертов, вне зависимости от профессии, понимание основ финансовой грамотности, умение планировать свой бюджет важно для всех, кто стремится к материальному благополучию.

Рабига Нурбай