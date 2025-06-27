Финансовая грамотность казахстанцев: какую работу проводит АФМ
В этом году АФМ реализовали масштабную просветительскую кампанию, с упором на молодёжь и уязвимые категории граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В рамках Нацолимпиады по финбезопасности охвачено 300 тысяч учащихся в 1 500 учебных заведениях. Более 3 тысяч студентов приняли участие в олимпиаде, 10 лучших поедут на Международную олимпиаду в Красноярске. В этом году мы реализовали масштабную просветительскую кампанию, с упором на молодёжь и уязвимые категории граждан.Открытые уроки по финбезопасности прошли в 2 000 школах — охвачено свыше 500 000 учащихся. Провели семинар для 200 военнослужащих Нацгвардии, форум с Россфинмониторингом для 400 студентовиз 8 вузов, — в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы.
Также, по данным спикера, проведены следующие мероприятия:
- запущены анимационные мультсериалы по финбезопасности: «Түркістан сақшылары» и «Қошқар мен теке»;
- 25 июня проведен форум «АФМ online 2025», в котором приняли участие 16 тыс. участников офлайн из целевой аудитории;
- 25 июня в пришкольных лагерях по всей стране прошли тематические уроки. А вечером — КВН «Жайдарман» на тему финансовой безопасности. Участвовало 1200 человек.
— С мая совместно с артистами и блогерами подготовлено 20 видеороликов по темам финансовых пирамид, лудомании, дроперства, незаконной криптодеятельности и др. Ролики размещаются в соцсетях, кинотеатрах, на телеканалах и LED-экранах. Только 10 постов в рамках проекта «Қарызсыз қоғам» с партией «Аманат» собрали 1,2 млн просмотров.