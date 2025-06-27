Финансовая грамотность казахстанцев: какую работу проводит АФМ

— В рамках Нацолимпиады по финбезопасности охвачено 300 тысяч учащихся в 1 500 учебных заведениях. Более 3 тысяч студентов приняли участие в олимпиаде, 10 лучших поедут на Международную олимпиаду в Красноярске. В этом году мы реализовали масштабную просветительскую кампанию, с упором на молодёжь и уязвимые категории граждан.Открытые уроки по финбезопасности прошли в 2 000 школах — охвачено свыше 500 000 учащихся. Провели семинар для 200 военнослужащих Нацгвардии, форум с Россфинмониторингом для 400 студентовиз 8 вузов, — в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly сообщил заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК Кенесары Багбанулы.