Финансовая фирма, предлагающая большие прибыли в Актобе, обвиняется в мошенничестве

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено в отношении финансовой фирмы в Актобе, которая предлагает горожанам большие прибыли при минимальном вложении средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«18 января Департаментом полиции Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении финансовой фирмы, которая предлагает большие прибыли при минимальном вложении. Дело возбуждено по сведениям из социальных сетей. Проводится проверка законности деятельности фирмы. Пока потерпевшие в полицию не обращались, все получают денежные выплаты», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В интересах следствия название фирмы не разглашается. Полицейские в свою очередь предостерегают актюбинцев быть особо осмотрительными при совершении финансовых сделок.