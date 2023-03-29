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    Финансируемые из бюджета проекты должны реализовываться отечественными предпринимателями – Президент РК

    29 Марта 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю Правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что проекты, финансируемые из бюджета должны реализовываться отечественными предпринимателями.

    «Нам следует заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры. Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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