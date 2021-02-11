Финансировать развитие дворового спорта предлагают депутаты столичного маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Нур-Султана Талгат Нарикбаев выступил с предложением о перераспределении бюджета между управлениями столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласен, у вас (управления молодежной политики, прим. ред) бюджет очень маленький, всего лишь 180 миллионов. А мы хотим охватить всех детей нашего большого города. Я думаю, надо расставить приоритеты вообще в финансировании у нас в городе. Кого мы финансируем в первую очередь? Озеленение нам нужно в первую очередь или наши дети? Которых нужно воспитывать, и это наше будущее. То есть, я думаю необходимо в бюджетировании расставить приоритеты, что в первую очередь надо финансировать», - заявил Талгат Нарикбаев на заседании маслихата.

Он сравнил бюджеты управления молодежной политики и управлени внутренней политики.

«Полтора миллиарда выделяется в управление внутренней политики, и 180 миллионов - в управление молодежной политики. Хотя, по сути, одно от другого... Если мы сюда перераспределим деньги и начнем открывать реальные дворовые клубы, будем рассматривать повышение зарплат тренеров, потому что сейчас тренеры работают на теневом рынке? Бюджет недополучает налоги, это мимо бюджета деньги уходят, это большие зарплаты репетиторы получают», - отметил депутат.

«Почему нам не открыть «в белую»? Налоговые органы будут жестко наказывать людей, которые вне бюджета и «в темную» работают, то они пойдут «в белую». И, таким образом, мы и зарплаты высокие будут, и в бюджет пойдут доходы, и все дети получат услуги», - добавил спикер.









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