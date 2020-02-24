Финансировать массовый спорт, а не высшие спортивные достижения призывает Нуржан Альтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Нуржан Альтаев призвал больше внимания в части финансирования уделять развитию массового спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан согласно мировой статистики занимает неутешительное место в мире по количеству суицидов. При этом, самое страшное, что это явление распространяется на молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Только в прошлом году в Казахстане 488 несовершеннолетних совершили суицидальные поступки, из них 180 со смертельным исходом. Эти цифры вызывают огромную тревогу, а также серьезные вопросы к эффективности проводимой в нашей стране работы в области развития массового спорта и физической культуры среди молодёжи и населения», - заявил Нуржан Альтаев на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, по данным Министерства культуры и спорта на развитие массового спорта выделяются совсем небольшие деньги.

«При этом, на развитие спорта высших достижений выделено в 50 раз больше. В 2020 на развитие спорта высших достижений выделяется около 49 млрд тенге. Опять-таки на развитие массового спорта совсем небольшой процент. Местные органы власти из 152 млрд тенге общих расходов на спорт, на развитие массового спорта выделяют совсем незначительную сумму. При этом ни один акимат не владеет четкой статистикой в этом вопросе», - отметил депутат.

«Неужели спорт высших достижений важнее здоровья и будущего целой нации? Может быть, настала необходимость изменить приоритеты, как это делается в развитых странах? Для примера, в странах Европейского союза это соотношение составляет примерно 47 на 53%. В большинстве стран здоровье населения является важнейшей частью государственной политики. В КНР, например, утверждена программа всенародного укрепления здоровья, рассчитанная на 15 лет. Программа направлена на то, чтобы до 60% населения Китая, прежде всего, – дети и молодежь, участвовали в физкультурных мероприятиях и занимались спортом», - заключил мажилисмен.



