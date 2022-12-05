НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Финансирование жилищной программы «Жас шаңырақ» в Костанае намерены увеличить вдвое

5 Декабря 2022, 22:10
Финансирование жилищной программы «Жас шаңырақ» в Костанае намерены увеличить вдвое

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Кумар Аксакалов озвучил предложения и соответствующие поручения по жилищной программе, ветхому жилью и общественному транспорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утверждена программа «Жас шаңырақ». Предлагаю по этой программе в два раза увеличить финансирование по нашей области. Мы ее будем тиражировать не только в городах, но и в регионах области», - заявил глава региона.

Кумар Аксакалов также поручил акимам городов и районов провести инвентаризацию жилого сектора, аварийного ветхого жилья.

«И мы выделим соответствующие средства, чтобы эти пустующие дома восстановить. Этот вопрос надо решить в течение следующего года максимально», - добавил он.

Поднял Кумар Аксакалов и вопрос с обновлением общественного транспорта.

«У нас по Костанаю 259 автобусов, из которых 206 - старше 10 лет. Старые автобусы эксплуатируются. Поэтому этот вопрос тоже нужно решать. Отработайте вопрос с перевозчиками по обновлению транспорта. Параллельно нужно решать вопрос с установкой теплых остановок»,- сказал аким.

Ранее сообщалось, что свыше сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ».

В Костанайской области в рамках льготного кредитования «Жас шаңырақ» прошли отбор и могут получить жилье по доступным ценам 47 молодых специалистов из разных сфер деятельности. На начало реализации проекта выделено 700 млн тенге и планируется обеспечить доступным жильем 150 человек.


Теги:
Новости по теме
Финансирование детского спорта в Астане увеличилось в 2022 году
Читайте также
Девяносто семей справили новоселье в Жетысуской области
Свыше 270 млн тенге потратили подрядчики на устранение дорожных дефектов в Костанае
Авария произошла на напорном коллекторе в Костанае
Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
Что повлияет на рынок жилья в Казахстане через 5-10 лет
Победившие в Президентской олимпиаде костанайские школьники получили гранты в вузы
Молодежная хоккейная сборная РК представила расширенный состав на чемпионат мира-2022
Назарбаев университет построит новый бизнес-кампус для молодых компаний
Новости партнеров
Популярное
1 Смерть начальника участка ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в полиции
2 Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
3 О проблемах на ТЭЦ сообщили новому акиму Костанайской области
4 Без тепла остались девять многоэтажек в Атырау прошлой ночью
5 Серик Жумангарин ответил на предложение по продаже ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге

Лента новостей