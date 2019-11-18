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Финансирование здравоохранения увеличивают в Северо-Казахстанской области

18 Ноября 2019 11:38
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Финансирование здравоохранения увеличивают в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на приобретение медицинского оборудования потратили 3,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, что, по сравнению с 2018-м годом, сумма увеличилась в два раза. Приобрели десятки единиц техники. В ближайшее время ожидается поставка в областную больницу современного МРТ стоимостью 549 млн тенге взамен устаревшего. Планируется закуп ангиографа. Оборудование позволит проводить исследования, которые раньше были недоступны.

«Мы закупаем 5 цифровых маммографов. Один уже установлен в онкоцентре. Остальные поставим в районы – Тимирязевский, Жамблыский, Уалихановский и Акжарский. Как мне докладывают специалисты, современные маммографы позволяют на ранней стадии выявлять заболевания. Для районов мы впервые закупаем УЗИ-аппараты экспертного класса – в Акжарский и Айыртауский. Два придут 1-ю и 2-ю в поликлиники города. Это даст возможность более точно диагностировать патологию у еще не родившегося ребенка. Оборудование уже пришло. До конца года будет закуплено 13 реанимобилей. Раньше закупали не более трех таких машин», - сообщал на заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов.

Аким области проинформировал, что в следующем году на финансирование отрасли здравоохранения направят 43 млрд тенге. Сумма ежегодно растет. В 2018-м году она составляла 32 млрд тенге, в 2019-м – 37 млрд тенге.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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