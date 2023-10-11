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    18:25, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Финансирование удорожания проектов намерены осуществлять за счет местных бюджетов в РК

    Финансирование удорожания проектов намерены осуществлять за счет местных бюджетов в РК
    Фото: Рустем Айтхожин / агентство Kazinform.

    В Казахстане удорожание проектов будет финансироваться за счет местных бюджетов, которые планируется усилить. Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин в ходе презентации проекта Бюджетного кодекса в новой редакции в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы проанализировали: за последние пять лет с 2018 по 2022 годы все проекты, сумма удорожания по которым была более 3,5 млрд тенге, у нас получилось 25 таких проектов, - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы депутатов.

    Он заявил, что проекты, по которым имеется критическая инфраструктура странового масштаба, будут рассматриваться на финансирование из республиканского бюджета.

    - По остальным проектам – это будет финансировать все-таки местный бюджет. Здесь я хочу сказать, что мы будем усиливать местные бюджеты, передавать часть налогов туда, соответственно, эти поступления дадут возможность закрывать вот это удорожание. Плюс процесс планирования упорядочивается и привязан к целевым индикаторам. Что сейчас происходит - ПСД сделают, а его финансируют только на третий, на четвертый год, когда ПСД уже устарело и цены указаны, которые три четыре года назад были, поэтому и происходит удорожание, - пояснил Азамат Амрин.

    Теперь, по его словам, финансирование будет проводиться сразу и уже на этапе планирования будет исключаться возникновение удорожания.

    Теги:
    Бюджет Миннацэкономики Экономика Мажилис Финансы и бюджет
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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