Финансирование стабфонда СКО увеличат до 3,4 млрд тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области рассказали, какие меры принимают для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития заместитель акима области Даурен Жандарбек сообщил, что индекс потребительских цен по итогам прошлого года составил 108,4%, что соответствует уровню республиканского значения.

«Для стабилизации цен увеличено финансирование стабилизационного фонда в 2,3 раза - с 800 млн тенге до 1,9 млрд тенге. Закуп продукции увеличили с 6,5 тысячи тонн до 10 тысяч тонн. В этом году еще планируем выделить дополнительно 1,5 млрд тенге, тем самым увеличив стабилизационный фонд до 3,4 млрд тенге. Объем закупа увеличится до 15 тысяч тонн», - сообщил Д. Жандарбек.

Он добавил, что из 19 наименований социально-значимых продовольственных товаров в регионе производятся 15. В Стабфонд закупают 14 позиций.

«За счет построенного ТОО «Радуга» современного овощехранилища, мы можем сохранить урожай картофеля до июня, моркови и лука до мая. Прорабатывается вопрос по строительству аналогичных овощехранилищ», - сказал Д. Жандарбек.

Еще один инструмент сдерживания цен – проведение сельскохозяйственных ярмарок. За 2021 год организовали 112 ярмарок, реализовали продукции на сумму 214,8 млн тенге. Д. Жандарбек заверил, что цены на ярмарках ниже рыночных на 15-20%.

«Создана Комиссия по изучению цепочки поставщиков и исключению посредников. Принимаемые меры позволили сдержать цены ниже среднереспубликанских», - заявил Д. Жандарбек.