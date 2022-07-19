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Финансирование сферы здравоохранения выросло на 83% в Акмолинской области
19 Июля 2022 15:00

Финансирование сферы здравоохранения выросло на 83% в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Финансирование системы здравоохранения Акмолинской области увеличилось с 2020 по 2022 год по сравнению с 2017-2019 годами на 83%. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков.

По словам собеседника, подобное улучшение стало возможно только благодаря поддержке акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

В 2017 году на финансирование сферы здравоохранения региона выделили 41,4 млрд тенге (из республиканского бюджета - около 12 млрд тенге, из местного – 4,8 млрд, из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) – около 24 млрд тенге), в 2018 – 36,4 млрд тенге, в 2019 – 43,3 млрд тенге. Итого с 2017 по 2019 годы на медицину области было затрачено около 120,9 млрд тенге.

«Хочется отметить внимание к медицине главы области. Об этом свидетельствует то, что с его приходом увеличилось финансирование отрасли и улучшилось качество оказания медицинской помощи. В 2020 году финансирование выросло до 59,4 млрд тенге, в 2021 составило уже 88,9 млрд тенге и в 2022 – 73,1 млрд тенге. Итого за эти три года общий объем финансирования вырос до 221,4 млрд тенге, на 83%», - поделился Нариман Сыздыков.

Между тем, по признанию главы облздрава, затраты на здравоохранение продолжают расти, и выделенных средств все равно не хватает, чтобы полностью покрывать потребности.

Финансирование сферы включает в себя средства из республиканского и местного бюджетов, а также ФСМС. К примеру, средства, выделяемые ФСМС, идут на зарплаты врачам, лечение пациентов и содержание больниц.


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Автор:
Корреспондент
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