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    19:20, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматривает Арабская координационная группа

    заседание круглого стола Арабской координационной группы
    Фото: primeminister.kz

    В Астане состоялось заседание круглого стола Арабской координационной группы (АКГ), объединяющей такие институты, как Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Фонд международного развития OPEC, Кувейтский фонд экономического развития и Фонд развития Абу-Даби, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, руководители арабских инвестиционных фондов, казахстанских государственных органов и квазигосударственных компаний.

    Ключевой целью встречи стало финансирование Арабской координационной группой инфраструктурных и социальных проектов, имеющих для Казахстана приоритетное значение.

    Нурлан Байбазаров выразил благодарность АКГ за проявленный интерес к инвестиционным возможностям Казахстана.

    Нурлан Байбазаров
    Фото: primeminister.kz

    - Сегодня мы делаем первый совместный шаг в сторону крепкого и долгого сотрудничества, проводя первое заседание круглого стола Арабской координационной группы в Республике Казахстан. Ваша поддержка и готовность к сотрудничеству являются для нас важным признанием потенциала нашей страны, — отметил он.

    В ходе круглого стола презентованы проекты в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов, здравоохранения, а также представлен Национальный инфраструктурный план Казахстана до 2030 года.

    заседание круглого стола Арабской координационной группы
    Фото: primeminister.kz

    Представители делегации Арабской координационной группы, в свою очередь, высоко оценили усилия нашей страны по социально-экономическому и инфраструктурному развитию.

    По итогам встречи сторонами подписаны Протокол заседания круглого стола, Рамочное соглашение об операциях в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и фондом OPEC, Протокол переговоров между Министерством водных ресурсов и ирригации и Исламским банком развития. Подписанные документы определяют сферы дальнейшего сотрудничества и перечень потенциальных проектов.

    заседание круглого стола Арабской координационной группы
    Фото: primeminister.kz

    Сумма долгосрочных прямых инвестиций в экономику Казахстана в рамках достигнутых договоренностей может составить $7 млрд на первоначальном этапе. В дальнейшем объем финансирования планируют увеличить.

     

    Теги:
    ОАЭ Правительство РК Инвестиции Экономика Кувейт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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