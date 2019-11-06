Финансирование проекта «Ауыл – ел бесігі» будет увеличено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно продвижения проекта «Ауыл – ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручениями Елбасы, данными на XVIII съезде партии «Nur Otan» 27 февраля 2019 года, начата реализация проекта «Ауыл – ел бесігі». Основной целью данного проекта являются улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до параметров Системы региональных стандартов.

По новой методике отобраны 3 477 перспективных сел, в которых проживают 6,6 млн человек, или 85% сельского населения. Проработаны вопросы по увеличению объема финансирования проекта на периоды с 2020 по 2026 годы включительно (всего 900 млрд тенге)», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, в рамках реализации проекта в течение 7 лет ожидается улучшение качества жизни около 7 млн сельского населения путем модернизации всей инфраструктуры сёл, строительства и ремонта более 7 тыс. км дорог и внутрипоселковых улиц, инженерных сетей жизнеобеспечения, 100% качественного обеспечения питьевой водой, реконструкции и строительства объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также создания 130 тыс. новых рабочих мест.

«Только за 2019-2020 годы ожидается полная модернизация более 300 сел с большим потенциалом развития, что уже даст мощный импульс для развития сельских территорий и страны в целом. Старт проекта дан хороший. Надо теперь активизировать его исполнение. В целом, представленные подходы по дальнейшей реализации проекта предлагаю одобрить», - отметил Премьер.

С учетом планируемого дополнительного увеличения на 900 млрд тенге выделяемых средств на проект до 2027 года, общий объем финансирования совместно с другими государственными программами, направленными на развитие сельских территорий, превысит 2 трлн тенге, а количество проектов составит более 30 тыс.

Глава Правительства поручил внести предложения по увеличению финансирования проекта «Ауыл – ел бесігі», пересмотреть перечень опорных и спутниковых сельских населенных пунктов с разбивкой по годам и необходимым объемам финансирования, а также до конца текущего года подготовить обновленный проект «Ауыл – ел бесігі» на 2020-2026 годы.

«Третье. Акиматам регионов определить источники софинансирования на уровне 30%, при этом 70% будет финансироваться из республиканского бюджета. Также необходимо привлечение внебюджетных средств для проектов, реализуемых в опорных и спутниковых СНП. Подготовить необходимую документацию по проектам. Также разработать планы развития экономики для каждого опорного и спутникового СНП.

Министерству нацэкономики обеспечить постоянный мониторинг по проекту», - поручил глава правительства.

А. Мамин напомнил, что на недавнем заседании фракции партии «Nur Otan» Елбасы поручил разработать до 1 марта 2020 года программы развития территорий в разрезе районов, городов, областей.

«Эффективная реализация проекта «Ауыл – ел бесігі» будет служить хорошим фундаментом для региональных программ. Эту установку дал Президент на рабочем совещании 15 октября. Уважаемые акимы, ваши программы должны быть разработаны в срок и согласованы с партией.

Комплексное развитие сельских населенных пунктов по проекту «Ауыл – ел бесігі» будет осуществляться и в рамках других программных документов, где в первую очередь уделено внимание повышению качества жизни в селах и созданию рабочих мест», - заключил Премьер.