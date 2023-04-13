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Финансирование потравки гнуса в три раза увеличили в Экибастузе

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2023, 11:36
Финансирование потравки гнуса в три раза увеличили в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе в три раза увеличили финансирование на потравку гнуса, передает МИА «Казинформ».

«К сожалению, в прошлом году, гнус одолевал население города вплоть до глубокой осени. Причина - недостаточное количество финансовых средств, запланированных для дезинсекционных работ. В этом году значительно увеличили финансовые ресурсы на потравку гнуса, с 11 млн тенге в прошлом году до 34,8 млн в текущем. По итогам госзакупок определена компания QAZ DEZ, которая и предложила наименьшую цену 34,8 млн тенге. Перед заказчиком и подрядчиком поставил задачу увеличить кратность дезинсекционной обработки: по водоемам и мелководью (500 га) с повторной обработкой 4 раза; по обработке открытых пространств (1200 га) с повторной обработкой 32 раза; по обработке подвальных помещений (60 га) - 4 раза», - сообщил в Instagram аким Экибастуза Аян Бейсекин.

Как подчеркнул градоначальник, важную роль играет группа научного сопровождения и контроля.

«По итогам закупок определена компания Astana Dez Expert. Поставил перед «наукой» задачу качественно производить фенологические наблюдения для определения стадий развития личинок», - проинформировал А. Бейсекин.

По словам акима, вся дезинсекционная работа поделена на 3 блока:
1. Обработка подвалов многоэтажных жилых домов.
2. Обработка водоёмов, по мере выявления личинок гнуса.
3. Обработка открытых пространств: парки, скверы, улицы - здесь уже будем травить комаров и мошек ставших на крыло.
«С 5 апреля подрядной организацией, совместно с группой научного сопровождения, начаты работы по дезинсекционной обработке подвальных помещений многоэтажных домов. Дезинсекцию уже провели в подвалах более 70 домов, всего обработке подлежат более 600 МЖД. По итогам первых наблюдений установлено, что большая часть водоемов замерзшая, поэтому повторные обследования будут производиться ежедекадно. Обработкой открытых пространств будем заниматься до глубокой осени. Перед подрядной организацией поставлены конкретные задачи. Несомненно, необходим общественный контроль со стороны Общественного совета, депутатов городского маслихата, КСК, а также неравнодушных жителей. Поставил задачу перед отделом ЖКХ разместить график проведения дезинсекционных работ в открытых источниках», - сообщил А. Бейсекин.


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