Финансирование поликлиник увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения планирует увеличить финансирование поликлиник. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизации ПМСП продолжится в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан», в части обеспечения интернетом, интеграции медицинских информационных систем и развития информационно-технологических решений», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, в целях совершенствования первичной медико-санитарной помощи планируется довести уровень финансирования амбулаторно-поликлинической помощи до 60% к 2025 году, путем повышения комплексного подушевого норматива и тарифов на медицинские услуги.

«Создание Координационного центра на базе Республиканского центра развития здравоохранения для координации и внедрения лучших практик первичной медико-санитарной помощи, совершенствования нормативных правовых актов по ПМСП», - добавил министр.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил существующие в сфере обслуживания пациентов проблемные вопросы. Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять необходимые меры по модернизации первичной медпомощи и дал еще несколько поручений Минздраву.