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Финансирование первичной медико-санитарной помощи увеличат в РК
14 Июля 2022 13:48

Финансирование первичной медико-санитарной помощи увеличат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансирование первичной медико-санитарной помощи доведено в 2022 году до 55% от общих расходов на здравоохранение. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сохранения коллективного иммунитета и стабильности эпидситуации продолжается вакцинация и ревакцинация населения. Дается приоритет развитию первичной медико-санитарной помощи. Его финансирование доведено до 55% от общих расходов на здравоохранение, и будет постепенно доведено до 60% к 2025 году», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в этом году планируется открыть 93 объекта здравоохранения, из них 80 – в сельской местности.

«С отечественными товаропроизводителями заключены долгосрочные договоры на поставку лекарственных средств по 182 позициям. Централизован закуп медицинской техники и оборудования через СК «Фармация», - добавил Премьер.

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Автор:
Корреспондент

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