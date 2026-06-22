Финансирование образования в Казахстане приблизилось к 7 трлн тенге

Финансовые показатели организаций образования в Казахстане продолжают расти. В 2025 году текущие доходы образовательных учреждений достигли 6,99 трлн тенге, а расходы превысили 6,7 трлн тенге. При этом основная часть затрат традиционно пришлась на оплату труда сотрудников, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, по сравнению с 2024 годом доходы организаций образования увеличились более чем на 691 млрд тенге - с 6,29 трлн до 6,99 трлн тенге. Расходы за этот же период выросли примерно на 636 млрд тенге - с 6,08 трлн до 6,72 трлн тенге.

Наибольший объем финансирования в структуре доходов в 2025 году пришелся на организации основного и общего среднего образования - 54,6% от общего объема. На долю высшего и послевузовского образования пришлось 14,5%, дошкольного образования - 14,1%, технического и профессионального образования - 7%.

Основной статьей расходов остается содержание рабочей силы. На заработную плату и связанные выплаты в 2025 году было направлено 4,89 трлн тенге, что составляет 72,8% всех расходов образовательной сферы. Еще 740,9 млрд тенге, или 11%, пришлось на приобретение услуг, тогда как прочие расходы составили 1,09 трлн тенге.

Наибольшие финансовые объемы зафиксированы в сегменте основного и общего среднего образования. Доходы школ в 2025 году составили 3,82 трлн тенге против 3,47 трлн годом ранее. Расходы выросли до 3,76 трлн тенге.

В дошкольном образовании доходы увеличились с 881,3 млрд до 983,7 млрд тенге, а расходы - с 854,1 млрд до 946,2 млрд тенге.

Заметный рост наблюдался и в секторе высшего и послевузовского образования. В 2025 году доходы вузов впервые превысили отметку в 1 трлн тенге, достигнув 1,01 трлн тенге. Расходы составили 903,9 млрд тенге против 767,2 млрд годом ранее.

В техническом и профессиональном образовании доходы выросли до 488,6 млрд тенге, а расходы - до 480,5 млрд тенге.

Рост также зафиксирован в сфере дополнительного образования. Так, организации образования в области спорта и отдыха увеличили доходы до 174 млрд тенге, а учреждения культуры - до 91,5 млрд тенге.

Наиболее заметный рост в относительном выражении показали школы подготовки водителей: их доходы увеличились с 3,6 млрд до 6,1 млрд тенге, а расходы выросли до 5,4 млрд тенге.

Стоит отметить, Казахстан установил рекорд среди стран ЦА и усилил позиции в глобальном рейтинге образования.