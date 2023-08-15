Финансирование Назарбаев Университета уменьшилось в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году выделено меньше денег на финансирование Назарбаев Университета. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На финансирование Назарбаев Университета из республиканского бюджета было выделено более 55 243 246,6 тысячи тенге в 2020 году, 57 384 102,2 тысячи тенге - в 2021 году, 45 038 666,7 тысячи тенге - в 2022 году, 42 571 878,8 тысячи тенге - в 2023 году. За последние пару лет сумма финансирования уменьшилась по сравнению с предыдущими годами», - ответили в министерстве на запрос МИА «Казинформ».

Ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил, что Назарбаев Университет и интеллектуальные школы должны стать более открытыми, так как львиная доля министерства по этой программе направляется в НУ.