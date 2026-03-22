Финансирование науки в Казахстане: почему одни регионы получают больше других

Зависит от возможностей бюджета

В Министерстве науки и высшего образования, объясняя региональное неравенство в финансировании, ссылаются на решения местных исполнительных органов, которые действуют в пределах возможностей своих бюджетов.

— В соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года, а также Законом «О местном государственном управлении и самоуправлении» и положениями Бюджетного кодекса местные исполнительные органы (МИО) наделены компетенцией по определению приоритетных направлений развития науки в регионе организации финансирования в пределах средств местных бюджетов, — говорится в ответе на официальный запрос.

Наименьшие объемы внутренних затрат в период 2022-24 гг. наблюдаются в области Улытау — всего 227 млн тенге. При этом в 2022 году финансирование составляло лишь 3,6 млн тенге, в 2023-м — 189,3 млн, а в 2024 году сократилось до 33,9 млн. Область Жетысу потратила на НИОКР 1,18 млрд тенге: с постепенным ростом от 127,2 млн тенге в 2022 году до 838,3 млн тенге в 2024-м.

Что касается лидеров, то сегодня выделяется три региона, которые в 2024 году показали наибольшую долю внутренних затрат на НИОКР в структуре валового регионального продукта.

— В тройку лидеров вошли Мангистауская область (0,33%), город Астана (0,29%) и город Алматы (0,33%), — говорится в ответе на запрос.

Для сравнения, средний показатель по странам ОЭСР составляет около 2,4%. Возможно, звучит скромно, но даже это можно рассматривать как определенный прогресс уже хотя бы потому, что еще три года назад подобные данные вообще не публиковались в открытом доступе.

Вместе с тем в Министерстве науки и высшего образования пояснили, что во всех регионах проведена работа по формированию системы управления в этой сфере: созданы советы по науке, определены приоритетные направления развития с учетом региональной специфики, назначены ответственные заместители акимов и утверждены планы развития на 2026–2030 годы с включением индикатора «доля внутренних затрат на НИОКР от валового регионального продукта». Таким образом, в каждом акимате закреплены ответственные лица, разработаны планы и показатели для оценки эффективности развития науки.

Деньги вернутся стократно

Вложения в науку нельзя рассматривать как простые расходы бюджета — это стратегические инвестиции, которые возвращаются государству в самых разных формах. Финансирование исследований и разработок приводит к созданию новых технологий и продуктов, которые выходят на рынок и приносят доход, формируют новые рабочие места и увеличивают налоговые поступления.

Экспорт инновационных решений укрепляет позиции страны на внешних рынках, а внутри страны наука становится фактором регионального развития и социальной стабильности. Кроме того, поддержка молодых ученых и внедрение механизмов коммерциализации позволяют удерживать кадры, снижая риск «утечки мозгов» и превращая идеи в реальные прототипы и производства.

Эффективность вложений в науку Министерство науки и высшего образования иллюстрирует конкретными показателями.

— В рамках конкурсов на грантовое финансирование проектов коммерциализации реализуется 180 проектов, из них общий вклад проектов в научно-техническое развитие страны составил 141,6 млрд тенге. Это в 1,56 раз превышает объем вложенных средств, — заявили в ведомстве.

Если рассматривать эффективность вложений в науку в цифрах, то картина выглядит следующим образом: при инвестициях в размере 90 млрд тенге совокупный результат составил 141,6 млрд тенге. Дополнительно в бюджет поступило 13,1 млрд тенге налогов, получено 60,6 млрд тенге дохода от продаж, из которых 909 млн тенге составил экспорт. Также создано около 2500 новых рабочих мест.

Эти показатели отражают практическую отдачу от научных проектов, включая примеры инженера из Актау, разработавшего технологию очистки нефти для зарубежного рынка, биотехнолога из Алматы с препаратом для сельского хозяйства, вышедшим на экспорт, и IT‑команды из Астаны, чьи разработки приобрели несколько компаний.

TRL — тихая революция, которая началась в 2023-м

До недавнего времени в Казахстане не существовало единой системы оценки стадий развития научных проектов, поэтому было сложно определить, находятся ли они на уровне идеи, прототипа или готового продукта. В 2023 году был введен новый механизм — методика определения уровня технологической готовности (TRL), утвержденная приказом Председателя Комитета науки от 18 июля 2023 года № 112-нж, сообщается в официальном ответе ведомства.

С 2025 года сведения о TRL проектов будут вноситься в Автоматизированную информационную систему, что позволит системно отслеживать их прогресс и увязывать научно‑технологическую деятельность с экономической политикой.

В конкурсе на 2026–2028 годы было подано 4266 заявок. По техническим наукам среди них:

35 заявок находятся на уровне TRL 5–6 (категория B);

две заявки — на уровне TRL 9.

Планируется, что до категории B будут доведены 963 заявки, а до категории C (TRL 8–9) — 52. При этом с 2024 года для участия в конкурсах коммерциализации установлен минимальный порог — TRL 6, что означает финансирование только тех проектов, которые находятся на стадии прототипа или выше.

Главный прорыв: теперь финансируют не только исследования, но и прототипы

В Министерстве науки и высшего образования указали на существующую системную проблему. Действующее законодательство предусматривает финансирование научных исследований преимущественно в рамках фундаментальных и прикладных проектов, при этом отдельный механизм финансирования опытно‑конструкторских работ (ОКР) нормативно не закреплен.

Ранее отсутствие нормативного механизма финансирования опытно‑конструкторских работ (ОКР) приводило к тому, что научные исследования завершались на стадии открытия, но не переходили к созданию прототипов и проведению испытаний. В международной практике, включая страны ОЭСР, Корею и США, значительная часть средств направляется именно на ОКР. В Казахстане ситуация изменилась после принятия поправок, предусматривающих возможность финансирования таких этапов.

— Соответствующие новеллы, предусматривающие включение возможности финансирования опытно-конструкторских работ в рамках грантовых инструментов, депутаты Мажилиса приняли 15 октября 2025 года, — подтвердили в ведомстве.

Эти изменения рассматриваются как переход к новой модели. Теперь финансирование охватывает полный цикл — от идеи до серийного производства. В Министерстве уточнили, что в настоящее время прорабатывается вопрос введения отдельного инструмента поддержки этапов прототипирования и проведения опытно‑промышленных испытаний. Включение в планы развития регионов на 2026–2030 годы индикатора «доля внутренних затрат на НИОКР от валового регионального продукта» позволит отслеживать результаты по единым критериям и обеспечит сопоставимость показателей между областями.

— МИО совместно с Институтом экономики Комитета науки разработана декомпозиция целевого индикатора. Разработан прогноз финансирования. Основанием для прогноза послужил прогноз ВВП по данным МНЭ до 2029 года, — отметили в Министерстве.

Теперь в отчетности акимов будет учитываться не только состояние инфраструктуры и социальной сферы, но и показатели развития науки, при этом данные по затратам на НИОКР будут подлежать проверке и сопоставлению.

Кадры — самое важное

Функцию закрепления кадров в научной сфере выполняет Совет молодых ученых. Для этого введены несколько механизмов. Это обязательное участие не менее 30% молодых специалистов в каждой грантовой команде, реализация проекта «Жас ғалым», предоставление льготной ипотеки через «Отбасы банк» для ученых до 40 лет (с первоначальным взносом 10% и ставкой около 5%), а также специальные премии и стипендии для молодежи.

По данным Министерства науки и высшего образования, в 2022–2024 годах в рамках грантов коммерциализации было реализовано 57 проектов, инициированных молодыми учеными, что подтверждает результативность этих мер. Это значит, что 57 проектов, которые могли бы завершиться отъездом их авторов за границу, остались реализованными в Казахстане. Вместо статистики по утечке кадров они превратились в примеры успешной коммерциализации научных идей внутри страны.

У регионов теперь есть все инструменты: планы развития, KPI, TRL‑система, механизм финансирования ОКР, закрепленные кадры и молодежные квоты. Но превратить эти документы в реальные лаборатории, прототипы и заводы можно только при условии личной ответственности акимов и их готовности рассматривать науку как стратегический приоритет наряду с инфраструктурой и социальной сферой.

