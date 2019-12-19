Финансирование науки увеличится в 10 раз к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал об увеличении финансирования сферы образования, и в частности науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедрение подушевого финансирования на всех уровнях будет направлено на эффективную систему управления образования. Укрепление потенциала науки является залогом развития экономики страны. Во-первых, если финансирование науки в 2019 году составляло 43 млрд тенге, то в 2025 году достигнет 431 млрд тенге», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Второе, он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства для поддержки молодых ученых ежегодно будет выделяться более 3 млрд тенге.

«В-третьих, если ранее конкурсы на гранты проводились 1 раз в 2 года, то со следующего года будут проводиться ежегодно. Это хорошая новость и реальная поддержка для ученых. В-четвертых, для укрепления материально-технической базы научных институтов будет создана отдельная бюджетная программа, мы эту работу уже начали», - добавил министр.

Глава ведомства пообещал, что по модернизации и цифровизации научной инфраструктуры будут проработаны вопросы развития цифровых навыков ученых, реализация программ переподготовки кадрового и руководящего состава научных организаций.

«Финансирование по ПЦФ (Программа целевого финансирования - прим.ред.) будет осуществляться только в рамках конкретного научно-технического заказа. Это дает возможность достичь определенных результатов. В рамках программы в целом объем финансирования образования вырос в 6 раз, а финансирования науки в 7 раз. Для реализации программы предусмотрены средства в размере 11,578 млрд тенге. В том числе увеличилась и доля частных инвестиций, составив 1,284 млрд тенге. Сегодня нельзя рассматривать систему образования как социальную сферу, потому что с ростом привлечения инвестиций образование сформировалось как отдельная сфера экономики», - заключил А. Аймагамбетов.