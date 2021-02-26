Финансирование на соцподдержку семей с детьми увеличено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году финансирование на социальную поддержку семей с детьми в Казахстане увеличено более чем на 120 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. Об этом на заседании расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщил глава ведомства СерикШапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении министр подчеркнул, что особое внимание в Казахстане уделяется социальной поддержке семей с детьми.

«Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей. Для поддержки материнства и детства предусмотрен ряд социальных выплат из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования (ГФСС).В 2020 году порядка 1,9 млн человек по 8-ми видам пособий и выплат, направленных на поддержку семей с детьми, получили в целом 635,3 млрд тенге, что на 71% превысило сумму выплат за 2019 год (372 млрд тенге).На 2021 год на эти цели предусмотрено 755,4 млрд тенге, в том числе501,7 млрд тенге из бюджета и 253,7 млрд тенге из ГФСС», – сказал СерикШапкенов.

Министр также сообщил, что для оказания помощи по трудоустройству, обучению и другим вопросам, был открыт 31 центр поддержки семьи во всех регионах страны.

Напомним, из республиканского бюджета выплачиваются: единовременное пособие на рождение ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения имодного года; ежемесячное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күмісалқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени; государственное пособие по многодетности; ежемесячное пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида; ежемесячное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет.

Для работающих женщин, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, из ГФСС выплачиваются: единовременная выплата по беременности и родам и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до года.

Кроме того, работающим женщинам в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до года осуществляется субсидирование обязательных пенсионных взносов.



