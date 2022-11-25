Финансирование на новую ипотечную программу не предусмотрели на 2023 год

25 Ноября 2022, 15:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Финансирование на запланированную программу – механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня не поддержали на 2023 год. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июле председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев предложил запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.

Сообщалось, что в связи с повышением минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы «7-20-25» в следующем году, прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге или 35 тысяч квартир.

Планируется, что субсидированию подлежит 7 % от ставки вознаграждения по ипотеке. Также в июле отмечалось, что бюджетная заявка была на рассмотрении в Министерстве финансов.

Вице-министр Еркебулан Дауылбаев заявил, что механизм субсидирования процентной ставки по ипотеке не получил поддержки на следующий год.

«Предусмотрено субсидирование, но в связи с ограниченностью средств на данный момент мы подали заявку на следующий год. Эта заявка не получила поддержки со стороны Министерства финансов. Все зависит от финансов. В случае получения ипотеки от банка второго уровня, 7 % годовой ставки погашаются государством. Мы предусмотрели такой механизм для привлечения банков, для повышения привлекательности ипотеки. Но на следующий год финансирование по этому механизму не предусмотрено. Если средства будут найдены, эта программа будет идти наравне с «7-20-25», - сообщил Еркеулан Дауылбаев журналистам после правительственного часа в Сенате.