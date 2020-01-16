Финансирование на консультативно-диагностические услуги выросло в 10 раз в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По Павлодарской области финансирование на консультативно-диагностические услуги выросло в 10 раз, на реабилитационные услуги - в 15 раз, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Особенно выросли консультативно-диагностические услуги, МРТ, КТ, консультации узких специалистов, - уточнила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. - По Павлодарской области финансирование на консультативно-диагностические услуги выросло в 10 раз, на реабилитационные услуги - в 15 раз».

Это сделает медуслуги более доступными для населения и снизит «карманные» расходы людей, не получающих услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.

Вместе с тем, по информации вице-министра, в зоне риска недополучения медпомощи находятся около 83 тыс. павлодарцев со статусом незастрахованных, в том числе 14 тыс. не актуализировавших свой статус, так называемые неформально самозанятые.

Наряду с этим, из системы ОСМС могут выпасть наемные работники, за которых работодатель нерегулярно делает отчисления, таких в Павлодарской области около 29 тыс.

«Здесь важен вопрос дисциплины работодателя, - отметила Лязат Актаева. - Для таких наемных работников медпомощь может оказаться недоступной, если они будут не застрахованы».

Как сообщил директор областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Касимов, согласно законодательству в течение четырех месяцев после последнего платежа работник считается застрахованным.

«Если работодатель в течение этого времени не заплатил, он может погасить задолженность позже, статус застрахованного за работником сохраняется, - уточнил Нурлан Касимов. - Кроме того, наемный работник может самостоятельно уплатить взнос за ОСМС, 2 125 тенге, через банки второго уровня, Казпочту или терминал, установленный в лечебном учреждении. Если работодатель внесет за своего сотрудника взнос, эта сумма будет возвращена наемному работнику».