Финансирование медстрахования планируют пересмотреть в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК планируют пересмотреть подходы по финансированию отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках пересмотра подходов по финансированию отрасли, нами предполагается реализовать следующие мероприятия. Проработать вопрос дофинансирования расходов на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за 15 льготных категорий населения. Законодательно урегулировать объединение финансовых потоков пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования для упрощения администрирования средств в целях их эффективного использования», - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства.

Она добавила, что для полноценного запуска добровольного медицинского страхования в условиях внедрения ОСМС будут определены направления медицинской помощи и перечень услуг для покрытия добровольным медицинским страхованием.

Помимо этого уже законодательно закреплено и реализовано медицинское страхование иностранцев, в частности, трудовых мигрантов и иностранных студентов.

А. Гиният напомнила, что в Послании народу Казахстана от 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил хроническое недофинансирование отрасли здравоохранения, приведшее к тому, что застрахованные граждане не дополучают положенный им объем медицинских услуг.