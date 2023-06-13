Финансирование Комитета лесного хозяйства прокомментировал Ерулан Жамаубаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопросы журналистов касательно финансирования Комитета лесного хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На трехлетний бюджет на 2023-2025 годы заложено 121,5 млрд тенге, на текущий год - 52,7 млрд тенге. В прошлом году было поменьше», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

Он также прокомментировал вопрос касательно устаревшей техники.

«Есть определенные нормативы, мы практически по этим нормативам финансируем. Норма положенности определенная. Понятно, всю технику за один год обновить невозможно. Надо разобраться», - отметил министр.

По его словам, дополнительное финансирование сферы пока не предусмотрено.

«Комиссия работает, будем выявлять, какие средства необходимы. О предварительном ущербе пока не можем сказать, потому что пожар продолжается. Еще огнем охвачена значительная площадь, поэтому давайте дождемся завершения всех процедур», - заключил зампремьера.