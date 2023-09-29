Финансирование клиник со стороны ФСМС снизилось в Казахстане

О проблемах финансирования больниц и поликлиник со стороны Фонда социального медстрахования в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК рассказала сенатор Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам парламентария, во многих клиниках из года в год наблюдается снижение финансирования со стороны Фонда от 60% до 80% от заявленной суммы. Из-за дефицита финансирования у медорганизаций, несмотря на проводимую ими оптимизацию расходов, возникает задолженность перед кредиторами. В итоге они не могут нормально работать, внедрять новые технологии, мотивировать сотрудников и т.д.

- Данная ситуация также связана не только с преднамеренным снижением выделенных объемов со стороны ФСМС, но и с тем, что имеющиеся тарифы на каждый пролеченный случай не покрывают расходы на одного фактического больного. Вся эта ситуация усложняется имеющейся линейной шкалой со стороны ФСМС, которая также используется в экстренной службе, что крайне недопустимо, - сказала Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании Сената

Для решения этих проблем сенатор предложила главе Кабмина проводить финансирование со стороны Фонда соцмедстрахования согласно предоставляемой годовой заявке, а также объединить пакеты гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медстрахования так деньги из одного пакета не всегда тратятся, а в другом пакете их катастрофически не хватает. Не менее важно и то, чтобы врачам оплачивали за лечение пациентов не только по основному диагнозу, но и по фоновому заболеванию.