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Финансирование государственного социального заказа в столице увеличат на 30%

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Ноября 2020, 14:12
Финансирование государственного социального заказа в столице увеличат на 30%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IX Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz» проходит в столице. В нем принимают участие представители НПО, акимата, Министерства информации и общественного развития, активисты. Одной из тем обсуждения стало расширение масштабов работы отраслевых общественных организаций и усиление государственной поддержки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Как отметил в своем выступлении заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, в этом году акиматом реализуется 34 проекта.

«В целях поддержки неправительственных организаций и обеспечения потребности общества с 2021 года будет увеличено финансирование государственного социального заказа на 30%», – сказал Б. Макен.

Также в ходе форума было отмечено, что долгосрочное финансирование государственных социальных заказов увеличилось в разы. Сегодня реализуется 8 долгосрочных проектов, рассчитанные на три года по социально значимым направлениям. Здесь основная задача – сохранить преемственность проектов и повысить эффективность.


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