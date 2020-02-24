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Финансирование физкультуры и спорта в стране составляет лишь 1,4% от ВВП - Гульшара Абдыкаликова

24 Февраля 2020 11:47
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Финансирование физкультуры и спорта в стране составляет лишь 1,4% от ВВП - Гульшара Абдыкаликова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дисбалансе в планировании средств на развитие физкультуры и спорта заявила депутат Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане сфера физкультуры и спорта финансируется по остаточному принципу и занимает лишь 1,4% от ВВП. При планировании средств на местах имеется дисбаланс. Треть от этих бюджетов, а где-то и половина уходит на финансирование футбола», - сказала Гульшара Абдыкаликова на правительственном часе в Мажилисе.

По ее мнению, целесообразно предусмотреть лимиты на финансирование по приоритетным видам спорта на законодательном уровне.

«Сейчас нам не хватает 600 тысяч квадратных метров спортивных площадок. Только треть населения Казахстана занимается спортом, тогда как в европейских странах, Канаде, Австралии и Японии этот показатель достиг 60%. В Алматинской, Костанайской областях были закрыты детско-подростковых клубы. В Алматы их вовсе нет», - отметила депутат.

«27% школ не имеют спортзалов, где детям заниматься спортом. К сожалению нам не удалось возвести здоровый образ жизни в число приоритетных направлений», - добавила мажилисвумен.


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Ключевые слова: Правительство РК, Спорт,
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Азамат Сыздыкбаев

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