Финансирование есть, показатели слабые – аким СКО о развитии спорта в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что спортивные достижения в регионе остаются слабыми, несмотря на проводимую работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На заседании акимата А.Сапаров отметил, что финансирование отрасли увеличивается ежегодно. За последние пять лет - на 5,8 млрд тенге и в этом году составляет около 11 млрд тенге.

«В целом большая работа по спорту проводится, большое финансирование, поддержка есть. Но показатели все равно слабые. Кроме волейбола и паралимпийцев. Нужно поработать с акимами районов», - сказал глава региона.

А.Сапаров поинтересовался у руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, насколько отрасль обеспечена кадрами. По словам последнего, в районах области работают 218 инструкторов по спорту. Они проводят спортивно-массовые мероприятия и участвуют в формировании здорового образа жизни на селе.

«Практически все из них выполняют эти функции на общественных началах. Работа инструкторов по спорту в сельских округах будет более эффективна, если ставки инструкторов-методистов по спорту будут включены штатную численность отделов, курирующих сферу спорта», - считает С.Мелехов.

Предложил он и возобновить деятельность отделов физической культуры и спорта. Сейчас в пяти районах и Петропавловске они объединены с другими направлениями.

А.Сапаров поручил аппарату акима области провести анализ работы отделов спорта в каждом районе. По его результатам примут решение, стоит ли выделять их в отдельную структуру.

Всего в регионе действуют 2 951 объект спорта, 27 детско-юношеских спортивных школ, школа высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, школа-интернат-колледж, 25 дворовых клубов, 9 спортивных клубов, 11 детско-юношеских клубов физической подготовки.

В этом году запланировано строительство 36 мини-футбольных полей и спортивных площадок. Продолжается строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов в Айыртауском, Есильском, Жамбылском и районе им. Г. Мусрепова.

На укрепление материально-технической базы выделили 761,7 млн тенге. Средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, текущие и капитальные ремонты спортивных объектов.

Спортом систематически занимаются свыше 215 тысяч человек, или 40,2% населения.