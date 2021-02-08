Финансирование экспортной продукции предложили в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство торговли и интеграции планируют вводить новые инструменты для удвоения объемов несырьевого экспорта. Об этом сообщил глава ведомства Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируем совершенствование институциональной законодательной базы для применения принципа единого окна для экспортеров. Потенциал наших институтов может действительно удваиваться и дальше развиваться. Таким образом, это будет прямо влиять на задачу по удвоению объемов несырьевого экспорта. Для этого нам необходимо вводить новые инструменты», - заявил Бахыт Султанов на коллегии МТИ.

Он рассказал об одном из таких инструментов.

«Мы предложили реализовать такой инструмент, как торговое финансирование – это финансирование нашей экспортной продукции – кроме того, будет сформирован реестр производителей-экспортеров для упрощенного возврата налогов на добавленную стоимость», - отметил министр.

«Прагматичное планирование экспорта будет основано на системе умной аналитики. Управлении большими данными. Все это будет реализовываться через наш портал eexport.gov.kz», - пояснил Б. Султанов.