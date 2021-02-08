Финансирование экспортной продукции предложили в Минторговли
«Планируем совершенствование институциональной законодательной базы для применения принципа единого окна для экспортеров. Потенциал наших институтов может действительно удваиваться и дальше развиваться. Таким образом, это будет прямо влиять на задачу по удвоению объемов несырьевого экспорта. Для этого нам необходимо вводить новые инструменты», - заявил Бахыт Султанов на коллегии МТИ.
Он рассказал об одном из таких инструментов.
«Мы предложили реализовать такой инструмент, как торговое финансирование – это финансирование нашей экспортной продукции – кроме того, будет сформирован реестр производителей-экспортеров для упрощенного возврата налогов на добавленную стоимость», - отметил министр.
«Прагматичное планирование экспорта будет основано на системе умной аналитики. Управлении большими данными. Все это будет реализовываться через наш портал eexport.gov.kz», - пояснил Б. Султанов.