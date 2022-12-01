Финансирование детского спорта в Астане увеличилось в 2022 году

1 Декабря 2022, 18:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На детские спортивные секции в столице в 2022 году выделено 5,6 млрд тенге. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта города Астаны Еркегали Карбозов на заседании столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Астане по государственному заказу работают 575 спортивных секций по 25 видам спорта. С начала года количество ваучеров составляло 44 998, из них активных 27 тыс. 369. В прошлом году на спортивные программы было выделено 602 млн тенге, в этом году эта сумма достигла 1,3 млрд тенге. Кроме того, в ходе уточнения бюджета, при поддержке депутатов маслихата, были выделены дополнительные средства. В итоге, всего из местного бюджета выделено 5,6 млрд тенге», – сказал Е. Карбозов.

По его словам, недавно из резерва Правительства было выделено дополнительно 660 млн 201 тыс. тенге.

Как сообщил спикер, на следующий год, по бюджетному лимиту, предусмотрено выделение на детский спорт 2 млрд тенге. Проблема заключается в том, что не все из 575 спортивных секций проверены, потому, что управление не располагает полномочиями для проведения мониторинга.

Е. Карбозов отметил, что в этом направлении ведется работа, совместно с общественным советом столицы, но вопрос до сих пор не решен.

Спикер также сообщил, что родители детей, посещающих спортивные секции, расписываются в табеле. С октября текущего года платформа ArtSport дает возможность видеть IP-адрес. Благодаря этому, установлено, что одномоментно расписываются за 80-90 детей, но нет возможности проверить достоверность этой информации. Сведения о посещении детьми секций управление получает от тренеров и родителей.

По мнению Е. Карбозова, необходимо систематизировать контроль за работой спортивных секций.