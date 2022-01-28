Финансирование детского спорта будет продолжено - Серик Жарасбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева под председательством вице-министра культуры и спорта Серика Жарасбаева состоялось совещание по государственному спортивному заказу. В совещании, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие заместители акимов городов и регионов, был рассмотрен вопрос финансирования детского спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкойй на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Серик Жарасбаев остановился на неоплаченных средствах поставщиков услуг по государственному спортивному заказу и выделяемых на текущий год средствах.

«Очень много жалоб по программе финансирования детского спорта. Не секрет, что есть пробел. К каждой жалобе, мы будем подходить индивидуально и проводить работу по устранению недочетов. Просим акиматы городов и регионов внимательно следить за работой местных управлений спорта. Проект будет продолжен. Еще раз напомню, что развитие детского и массового спорта является приоритетной задачей нашего государства», - сказал Серик Жарасбаев.

Также вице-министр отметил, что в рамках данного проекта акиматами будут выделены дополнительные средства, будет активизирована работа по приему заявок, как со стороны поставщиков услуг, так и со стороны родителей.

На сегодняшний день в рамках проекта финансирования детского спорта 162 208 детей занимаются спортом на бесплатной основе. До конца года в планах охватить 352 939 детей.