Финансирование детских деревень «SOS Kinderdorf» намерены возложить на акиматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки подготовило проект постановления правительства «О подписании Протокола о внесении изменения в Договор между Правительством Республики Казахстан и Международным обществом по созданию SOS детских деревень «SOS Kinderdorf International» от 8 апреля 2004 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Открытые НПА».

«Обеспечить полное возмещение затрат SOS детских деревень за счет средств местных бюджетов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания им специальных социальных услуг, материально-техническое оснащение, капитальный и/или текущий ремонт», - говорится в документе.

В документе поясняется, такие изменения вносятся «для обеспечения воспитанников SOS детской деревни качественными специальными социальными услугами».

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 октября.

Детские деревни SOS – международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи. Аббревиатура в названии организации — сокращение фразы «социальная поддержка», которое также соотносится с международным обозначением сигнала бедствия SOS.

На сегодняшний день в Казахстане в детских деревнях SOS находятся порядка 1000 детей, среди которых помимо детей, оставшихся без попечения родителей, около 70% детей проживающих в малообеспеченных, неблагополучных, неполных и иных социально незащищенных категориях семей, находящихся в группе риска социального сиротства.