Финансирование детсадов будет зависеть от реального количества посещающих детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов сообщил в Facebook о новых правилах размещения государственного заказа для детских садов, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей, передает МИА «Казинформ».

«Нами принят приказ, который усиливает требования к детским садам, получающим государственный заказ. Теперь госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей « , - написал министр и остановился на основных пунктах приказа.

1. Включены дополнительные требования ко всем детским садам, которые хотят получить госзаказ.

Среди них:

– создание условий по противопожарной и антитеррористической безопасности, при этом обязательно наличие тревожной кнопки и системы внутреннего голосового оповещения;

– обязательная установка видеокамер;

– создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями;

– соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов;

– оснащение детских садов необходимым оборудованием и мебелью для формирования комфортной предметно-развивающей среды;

– обеспечение медицинским обслуживанием.

2. Усилены требования к педагогам дошкольных организаций. Воспитателям необходимо иметь квалификацию и/или образование, соответствующие специфике работы с детьми.

3. Изменен механизм размещения госзаказа. Если раньше отделы образования при размещении госзаказа указывали конкретное количество мест для конкретного детского сада (условно, д/с «Балбөбек» – 100 мест, «Еркетай» – 100 мест), то теперь соответствующие всем предъявляемым требованиям сады будут включаться в общий перечень организаций, получающих госзаказ. А дальше уже сами родители при получении направления в детский сад могут выбрать конкретный сад из этого перечня. Соответственно детский сад будет получать ровно столько мест и финансовых средств, сколько родителей выбрали именно этот сад.

4. Снижено количество документов для получения госзаказа. Если раньше частным дошкольным организациям необходимо было представлять большое количество документов, то теперь их перечень сокращен почти в два раза. Остальные документы будут получены из информационных систем.

5. Будут введены электронные квитанции. Данная мера ко всему прочему поможет снизить риски, связанные с так называемыми «мертвыми душами». Это ситуация, когда дошкольная организация получает финансирование, но заявленное количество детей не соответствует фактическому.

6. Управления образования теперь наделены правом выехать и ознакомиться с условиями в детских садах до того, как примут решение о включении их в перечень для размещения госзаказа. Для предотвращения коррупционных рисков такой мониторинг должен обязательно проводиться с участием представителей ассоциаций детских садов.

7. Для обеспечения прозрачности процедуры заявки и все документы будут рассматриваться комиссией с обязательным видео- и аудиофиксированием.

«Кроме того, заявки и документы, поданные для получения госзаказа, теперь должны быть размещены отделом образования на сайте, чтобы общество видело представленные документы и то, на основании чего эти дошкольные организации включены в перечень садов, получающих госзаказ. Эта мера также должна снизить коррупционные риски и обеспечить прозрачность размещения госзаказа», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.