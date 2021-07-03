Финансирование через фонд «Даму» является наиболее эффективным инструментом господдержки – Мурат Джакибаев, ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансирование через фонд «Даму» является наиболее приемлемым и оперативным инструментом получения господдержки. Так считает предприниматель из Западно-Казахстанской области Мурат Джакибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной целью нашей компании является развитие в регионе переработки масличных культур и производство высококачественной продукции, соответствующей экспортным стандартам. Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать до 4 800 тонн сырья в месяц. В настоящее время, согласно инвестиционному плану развития, на предприятии проводятся плановые работы по запуску нового цеха рафинации, который позволит увеличить рафинирование масла с 10 тонн до 100 тонн в сутки. Производство осуществляется по технологии «холодного отжима», что позволяет сохранить в масле все природные биологически активные микроэлементы и витамины. Также в производстве применяется технология экстрагирования – с помощью пищевых растворителей дополнительно извлекается из жмыха остаточное количество масла. П олученный п осле экстракции побочный продукт – шрот - является ценным кормовым ингредиентом. Вся продукция соответствует международным стандартам качества», – рассказал М. Джакибаев.

По его словам, таких успехов компания добивается за счет обновленного, высокопроизводительного оборудования, позволяющего получать продукцию отличного качества. Также за годы работы компания завоевала лояльность потребителей, продукция стала узнаваемой, тем более что имеется собственная дистрибуционная сеть. Благодаря удобной логистике наработаны каналы сбыта продукции, кроме регионов Казахстана – в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Россию, Китай.

«Для нашего производства важны такие меры государственной поддержки, как субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, содействие в получении кредитов, как для пополнения оборотных средств, так и для инвестиционных целей. Не менее важно кардинальное улучшение и смягчение налогового администрирования. В частности, это уменьшение налогового бремени, возможность освобождения предприятий от предоставления некоторых видов налоговой отчетности.

На мой взгляд, сегодня финансирование через фонд «Даму» является наиболее приемлемым и оперативным инструментом получения господдержки. В сравнении с другими операторами, получение кредитов через «Даму» происходит намного быстрее», – отметил бизнесмен.

Фото: puls-zko.kz